



Волгоградский областной суд сегодня, 18 августа, вновь перенес рассмотрение апелляционных жалоб на приговор теперь уже экс-главе Иловлинского района Ивану Гелю. Такое решение было принято по ходатайству адвоката Геля Михаила Расстрыгина, который сообщил, что его подзащитный после лечения в больнице №25 проходит реабилитацию в Волгоградской областной клинической больнице №3. Новая дата заседания - 31 августа, рассказал V102.RU представитель потерпевших Юрий Букаев. При этом суд запросит данные в медучреждении о состоянии здоровья бывшего чиновника.

Напомним, областной суд уже второй раз переносит рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Ивану Гелю. 28 июля заседание не состоялось по причине ухудшения здоровья бывшего главы Иловлинского района, которого госпитализировали по пути на заседание.

Между тем, 13 августа стало известно о добровольной отставке Ивана Геля с поста главы администрации района. Свое решение он объяснил состоянием здоровья. Депутаты районной думы заявление чиновника удовлетворили, а губернатор назначил временно исполняющего обязанности руководителя районной администрации до проведения конкурса на замещение этой должности.



Как ранее сообщалось, Иван Гель был приговорен к 3 годам лишения свободы условно, кроме того, ему запрещено в течение двух лет занимать должности в органах власти. Но этот приговор не устроил ни одну из сторон. Прокуратура, которая ранее требовала 6 лет лишения свободы в колонии, а также потерпевшие, интересы которых представлял Юрий Букаев, просили реальный срок. Адвокат Геля, в свою очередь, требовал оправдания подзащитного.



Напомним, Иван Гель обвинялся в превышении должностных полномочий, которые привели к гибели начальника ГО и ЧС администрации Илолвлинского района Александра Переярина. Районный суд установил, что на тот момент глава района отправил Переярина и других подчиненных на тушение ландшафтного пожара, хотя у них не было должной экипировки, и это не входило в их обязанности. Александр Переярин погиб, остальные – пострадали.



Судебный процесс над Иваном Гелем стал одним из самых скандальных. Экс-судья районного суда Андрей Кузнецов в последний момент отказался выносить приговор чиновнику. За это он был лишен статуса судьи. Второй судья, Вячеслав Пичугин, который вынес условный приговор, за несколько месяцев до того, как удалился в совещательную комнату, позаботился о своей отставке, подав соответствующее заявление в квалифколлегию судей Волгоградской области. Оно было удовлетворено.



