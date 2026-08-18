Главное

Юрий Седов освобождён от должности замгубернатора Волгоградской области В Волгограде внедрят резидентские парковочные разрешения: сколько стоит и кто сможет воспользоваться В Волгограде скончался омбудсмен Герой России Валерий Ростовщиков Силовики под Волгоградом искали пособников ВСУ и места сборки беспилотников Волгоградцам рассказали о новых направлениях магистратуры в ВолГУ

Актуально

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

«Хочу знать, кто убил моего Артура»: волжанка требует разобраться в загадочной гибели сына-бизнесмена

Беспредел как в 90-х: в Волгограде известный профессор пожаловался на месть УК после бунта собственников

Федеральные новости

Федеральные новости
 Вице-спикер Госдумы призвал сделать бесплатным первое высшее образование в России
Среднее профессиональное, специальное и первое высшее образование должны оставаться бесплатными для всех российских граждан. С таким заявлением, как сообщает ТАСС, выступил заместитель председателя Государственной Думы Александр Бабаков в ходе IV...
Федеральные новости
 «Присылайте. Я найду им применение»: командир взвода БпЛА призвал власти отправлять на СВО нарушителей
В редакцию ИА «Живая Кубань» обратился военнослужащий с позывным Георг, командир взвода беспилотных летательных аппаратов. Он записал видеообращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в котором выступил с нестандартной инициативой....
Расследования

Облсуд второй раз отложил рассмотрение дела экс-главы Иловлинского района

Расследования 18.08.2026 14:24
0
18.08.2026 14:24


Волгоградский областной суд сегодня, 18 августа, вновь перенес рассмотрение апелляционных жалоб на приговор теперь уже экс-главе Иловлинского района Ивану Гелю. Такое решение было принято по ходатайству адвоката Геля Михаила Расстрыгина, который сообщил, что его подзащитный после лечения в больнице №25 проходит реабилитацию в Волгоградской областной клинической больнице №3. Новая дата заседания - 31 августа, рассказал V102.RU представитель потерпевших Юрий Букаев. При этом суд запросит данные в медучреждении о состоянии здоровья бывшего чиновника. 

Напомним, областной суд уже второй раз переносит рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Ивану Гелю. 28 июля заседание не состоялось по причине ухудшения здоровья бывшего главы Иловлинского района, которого госпитализировали по пути на заседание. 

Между тем, 13 августа стало известно о добровольной отставке Ивана Геля с поста главы администрации района. Свое решение он объяснил состоянием здоровья. Депутаты районной думы заявление чиновника удовлетворили, а губернатор назначил временно исполняющего обязанности руководителя районной администрации до проведения  конкурса на замещение этой должности. 

Как ранее сообщалось, Иван Гель был приговорен к 3 годам лишения свободы условно, кроме того, ему запрещено  в течение двух лет занимать должности в органах власти. Но этот приговор не устроил ни одну из сторон. Прокуратура, которая ранее требовала 6 лет лишения свободы в колонии, а также потерпевшие, интересы которых представлял Юрий Букаев, просили реальный срок. Адвокат Геля, в свою очередь, требовал оправдания подзащитного. 

Напомним, Иван Гель обвинялся в превышении должностных полномочий, которые привели к гибели начальника ГО и ЧС администрации Илолвлинского района Александра Переярина. Районный суд установил, что на тот момент глава района отправил Переярина и других подчиненных на тушение ландшафтного пожара, хотя у них не было должной экипировки, и это не входило в их обязанности. Александр Переярин погиб, остальные – пострадали. 

Судебный процесс над Иваном Гелем стал одним из самых скандальных. Экс-судья районного суда Андрей Кузнецов в последний момент отказался выносить приговор чиновнику. За это он был лишен статуса судьи. Второй судья, Вячеслав Пичугин, который вынес условный приговор, за несколько месяцев до того, как  удалился в совещательную комнату, позаботился о своей отставке, подав соответствующее заявление в квалифколлегию судей Волгоградской области. Оно было удовлетворено. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.08.2026 16:27
Расследования 18.08.2026 16:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2026 14:42
Расследования 18.08.2026 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2026 14:24
Расследования 18.08.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2026 13:20
Расследования 18.08.2026 13:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2026 10:59
Расследования 18.08.2026 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2026 10:06
Расследования 17.08.2026 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2026 09:43
Расследования 17.08.2026 09:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2026 12:17
Расследования 16.08.2026 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2026 14:15
Расследования 14.08.2026 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2026 13:33
Расследования 14.08.2026 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2026 12:52
Расследования 14.08.2026 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2026 12:00
Расследования 14.08.2026 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2026 11:48
Расследования 14.08.2026 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2026 09:47
Расследования 14.08.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.08.2026 16:03
Расследования 13.08.2026 16:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:48
Волгоградцы могут получить помощь военных психологов через ГосуслугиСмотреть фотографии
21:17
В Волгограде водителя Mercedes-Benz лишили прав за номер-«невидимку»Смотреть фотографии
21:01
Ловушки с феромонами показали количество вредителей в волгоградском лесуСмотреть фотографии
20:41
Волгоградские динамовцы на всероссийском уровне: борьба, характер и опытСмотреть фотографии
20:23
Тлеющая свалка четвертый день отравляет воздух под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:31
Администрацию Волгограда обязали возместить вред от загрязнения Григоровой балкиСмотреть фотографии
18:57
«Атаковала мужчину в поле»: гадюки покусали 8 волгоградцевСмотреть фотографии
18:54
Вице-спикер Госдумы призвал сделать бесплатным первое высшее образование в РоссииСмотреть фотографии
18:23
А другие подождут? Власти Волгограда вновь меняют новые остановки на пр. Ленина на новыеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
В Волгограде с первой попытки нашли подрядчика для ремонта моста через ВДСКСмотреть фотографии
17:16
Состоялся первый выпуск «Профессионалитета» при поддержке «Красного октября»Смотреть фотографии
16:59
В Волжском из-за кондиционера сгорели дача с машинойСмотреть фотографии
16:43
Гидрометцентр вновь предупредил волгоградцев о надвигающейся засухеСмотреть фотографии
16:27
«Нашли в степи»: 78-летний пропавший пенсионер обнаружен мертвым в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:58
Прокуратура взыскала с директора клининговой компании 23 млн рублей за дробление бизнесаСмотреть фотографии
15:56
Полувековые мозаики в Волгограде взяли под охрануСмотреть фотографии
15:04
Андрей Бочаров принял участие в совещании с полпредом президента в ЮФОСмотреть фотографии
15:02
8 видов доходов волгоградцев учтут при назначении семейной выплатыСмотреть фотографии
14:42
В Волгоградской области суд впервые проведет онлайн-заседание по делу об убийствеСмотреть фотографии
14:24
Облсуд второй раз отложил рассмотрение дела экс-главы Иловлинского районаСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде оцифруют вынесение штрафов за парковку на зелёных зонахСмотреть фотографии
14:13
На Ахтубе спасли волгоградца, выпавшего из лодкиСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде обжаловано решение о прекращении уголовного дела экс-главы ГИБДД СтепановаСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области увеличили выпуск молоди осетра и стерлядиСмотреть фотографии
12:36
Коммунальщики спасли от проседания дорогу у элитного ЖК в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
«Ни поспать, ни отдохнуть»: низкочастотный гул оставил без сна жителей ВолжскогоСмотреть фотографии
12:01
На фестивале #ТриЧетыре представят 10 соревновательных направленийСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде 20 августа простятся с региональным омбудсменом Валерием РостовщиковымСмотреть фотографии
11:45
«Сады Придонья» поддержали Всероссийский марафон Ultra 100Смотреть фотографии
10:59
В Волгограде админ «Острова Свободы» Серенко предстанет перед судом 18 августаСмотреть фотографии
 