Волгоградский областной суд сегодня, 18 августа, вновь перенес рассмотрение апелляционных жалоб на приговор теперь уже экс-главе Иловлинского района Ивану Гелю. Такое решение было принято по ходатайству адвоката Геля Михаила Расстрыгина, который сообщил, что его подзащитный после лечения в больнице №25 проходит реабилитацию в Волгоградской областной клинической больнице №3. Новая дата заседания - 31 августа, рассказал V102.RU представитель потерпевших Юрий Букаев. При этом суд запросит данные в медучреждении о состоянии здоровья бывшего чиновника.
Между тем, 13 августа стало известно о добровольной отставке Ивана Геля с поста главы администрации района. Свое решение он объяснил состоянием здоровья. Депутаты районной думы заявление чиновника удовлетворили, а губернатор назначил временно исполняющего обязанности руководителя районной администрации до проведения конкурса на замещение этой должности.
Как ранее сообщалось, Иван Гель был приговорен к 3 годам лишения свободы условно, кроме того, ему запрещено в течение двух лет занимать должности в органах власти. Но этот приговор не устроил ни одну из сторон. Прокуратура, которая ранее требовала 6 лет лишения свободы в колонии, а также потерпевшие, интересы которых представлял Юрий Букаев, просили реальный срок. Адвокат Геля, в свою очередь, требовал оправдания подзащитного.
Напомним, Иван Гель обвинялся в превышении должностных полномочий, которые привели к гибели начальника ГО и ЧС администрации Илолвлинского района Александра Переярина. Районный суд установил, что на тот момент глава района отправил Переярина и других подчиненных на тушение ландшафтного пожара, хотя у них не было должной экипировки, и это не входило в их обязанности. Александр Переярин погиб, остальные – пострадали.
Судебный процесс над Иваном Гелем стал одним из самых скандальных. Экс-судья районного суда Андрей Кузнецов в последний момент отказался выносить приговор чиновнику. За это он был лишен статуса судьи. Второй судья, Вячеслав Пичугин, который вынес условный приговор, за несколько месяцев до того, как удалился в совещательную комнату, позаботился о своей отставке, подав соответствующее заявление в квалифколлегию судей Волгоградской области. Оно было удовлетворено.