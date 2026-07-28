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Общество

Иван Гель вместо суда попал в больницу

Общество 28.07.2026 13:41
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28.07.2026 13:41


Глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель вместо зала облсуда, где должно было состояться заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор районного суда, признавшего его виновным, оказался в больнице в связи с ухудшением здоровья. Как рассказал V102.RU представитель потерпевших Юрий Букаев, о том, что Гелю стало вруг плохо прямо в автомобиле, в котором он ехал в Волгоград, сообщил его адвокат Михаил Расстрыгин. Со слов защитника чиновника, была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала главу района в больницу №25. На этом основании представитель осужденного  просил перенести заседание. 

При этом в облсуде выяснилось, что ранее Иван Гель просил рассмотреть поданную им апелляцию в его отсутствие. И, по логике, он и не должен был присутствовать на заседании. Когда судья попросила объяснить Расстрыгина это противоречие, тот несколько растерялся. Однако продолжал настаивать на переносе заседания. 

В то же время представитель потерпевших Юрий Букаев просил рассмотреть дело, которое и так уже длится более трех лет, сегодня. Против, однако, выступила прокуратура. В итоге заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор суда перенесли на 18 августа. 

Напомним, Иван Гель был признан виновным Иловлинским районным судом в превышении должностных полномочий, которые привели к гибели начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина. Чиновника приговорили к 3 годам условно. Также он не имеет права занимать должности в органах власти в течение двух лет. 

Приговор обжаловали все стороны процесса. Прокуратура и представитель семьи Переярина требовали назначить чиновнику реальное наказание - 6 лет в колонии общего режима. Защитник Геля настаивал на невиновности подзащитного.

Как ранее сообщало V102.RU, 28 августа 2022 года Александр Переярин с другими сотрудниками администрации был направлен, как утверждало следствие, по указанию главы района на тушение ландшафтного пожара. Из-за отсутствия снаряжения, а также специальной подготовки люди попали в огненную ловушку. К сожалению, Александр Переярин погиб, его коллеги пострадали. Следствие считает, что тушение пожаров не входило в должностные обязанности сотрудников органа местной власти. В то же время сторона защиты Ивана Геля уверяла на суде, что работники администрации, в том числе Александр Переярин, тушили пожар по собственному желанию, а случившееся – это всего лишь несчастный случай. 

Судебный процесс над Иваном Гелем не обошелся без неожиданностей. Судья Андрей Кузнецов, который изначально рассматривал это дело, отказался в последний момент выносить приговор, сославшись якобы на некие недоработки следствия. Впоследствии за это он был лишен мантии - законность решения квалифколлегии судей Волгоградской области подтвердил высший орган. Другой судья, который вынес условный приговор чиновнику, Вячеслав Пичугин заранее побеспокоился о своей почетной отставке, в которую он отправится уже 1 августа. 

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