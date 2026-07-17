



Бывшему федеральному судье Андрею Кузнецову не удалось добиться восстановления статуса в Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Как стало известно ИА «Высота 102», орган судейского сообщества признал законным решение квалифколлегии судей Волгоградской области о привлечении Кузнецова к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи Иловлинского районного суда.

Напомним, Андрей Кузнецов лишился статуса судьи после скандального рассмотрения дела главы Иловлинского района Ивана Геля, которого обвиняли в превышении должностных полномочий, повлекших гибель начальника отдела ГО и Ч С администрации района Александра Переярина.

Кузнецов вел процесс несколько месяцев, однако так и не вынес приговор. Вернувшись из совещательной комнаты, он заявил о своем решении вернуть дело, где, якобы, он обнаружил недоработки, в СК и в прокуратуру.

Неожиданное решение судьи было обжаловано родственниками погибшего, а также прокуратурой. В итоге областной суд отменил скандальное решение Андрея Кузнецова. Кроме того, в его адрес было вынесено частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства.

Квалифколлегия судей Волгоградской области также проанализировала деятельность судьи, отправив его в отставку, не дающую право на льготы и привилегии. С этим не согласился бывший судья и попытался восстановиться на более высоком уровне, однако это у него не получилось. Обжаловать решение высшей квалификационной коллегии судей РФ Андрей Кузнецов может в Верховном суде РФ.

Как сообщало V102.RU, обвинительный приговор Ивану Гелю вынес другой судья Иловлинского районного суда Вячеслав Пичугин, который заранее побеспокоился о своей почетной отставке с 1 августа 2026 года. Однако три года условно чиновнику с запретом занимать руководящие должности ни родственников погибшего, ни прокуратуру, ни адвоката Ивана Геля не устроили. Приговор был обжалован, а рассмотрение апелляционной жалобы в облсуде состоится уже в ближайшие дни.

Напомним, добивается восстановления статуса судьи в высшей квалификационной коллегии судей РФ и Рашад Гасан-оглы Набиев, ранее работавший в Клетском районном суде. Рашад Гасан оглы Набиев является сыном бывшего депутата Волгоградской областной думы и бывшего единоросса Гасана Набиева, который получил скандальную славу после того, как 6 марта 2019 года заявил на заседании, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Набиева-старшего исключили из партии, а затем он досрочно сложил свои депутатские полномочия. В 2019 году после этого начались трудности и у Набиева-младшего.



