Условный срок для главы Иловлинского района Геля оспорят в облсуде





Родные Александра Переярина, погибшего в пожаре под Иловлей, подали апелляционную жалобу на приговор главе района Ивану Гелю. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы намерены добиваться ужесточения наказания.

Напомним, Иван Гель признан Иловлинским районным судом Волгоградской области виновным в превышении должностных, повлекшем гибель его подчиненного при тушении ландшафтного пожара в августе 2022 года. Судом действующий глава администрации Иловлинского района приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и запретом на данный период заниматься руководящие должности в органах власти. Также районный суд частично удовлетворил исковые требования родных погибшего Александра Переярина в рамках гражданского иска.

Однако мать и две дочери Александра Переярина посчитали приговор слишком мягким. Оставшиеся без главы семейства женщины просят апелляционную инстанцию изменить приговор и ужесточить наказание Ивану Гелю, назначив ему шесть лет в колонии общего режима. Именно на таком наказании, отметим, изначально настаивала и прокуратура.

Как пояснил ИА «Высота 102» представитель потерпевших Юрий Букаев, по его мнению, принцип справедливости при назначении наказания Ивану Гелю судом первой инстанции был соблюден не в полной мере.

– В суде было установлено, что осужденный Иван Гель, явно превышая свои должностные полномочия, совершая активные действия, руководствуясь мотивом личной заинтересованности в виде укрепления своего авторитета в качестве эффективного управленца, не обладая при этом полномочиями по организации тушения пожаров, отдал незаконный устный приказ четырем сотрудникам администрации, в результате чего Александр Переярин погиб, а трое других сотрудников получили ожоги, – говорится в апелляционной жалобе.

Однако эти обстоятельства судом не были учтены. А мягкий приговор, по мнению родных погибшего, «не сможет в полной мере восстановить социальную справедливость, а также обеспечить исправление осужденного и предупредить совершение им новых преступлений».

Кроме того, мать Александра Переярина и его две дочери просят Волгоградский областной суд отменить приговор Иловлинского районного суда в части разрешения исковых требований о взыскании компенсации морального вреда с Ивана Геля в пользу потерпевших и дело в этой части направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее, напомним, Иловлинский районный суд существенно уменьшил сумму исковых претензий к Ивану Гелю, снизив их размер с 3 миллионов рублей до 800 тысяч каждой из женщин. Однако оставшиеся без любимого и близкого человека мать и дочки Александра Переярина считают, что так как смерть начальника отдела ГО и ЧС администрации района наступила в результате незаконных действий должностного лица, то нанесенный вред подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации.

О роковом августовском пожаре ИА «Высота 102» подробно рассказывало сразу после происшествия.