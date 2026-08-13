Иван Гель покинул пост главы Иловлинского района





Глава Иловлинского района Волгоградской области ушел в добровольную досрочную отставку. Как сообщили в администрации Иловлинского района, накануне, 12 августа, в районную думу поступило заявление от Ивана Геля об отставке по собственному желанию в связи с состоянием здровья. Заявление руководителя муниципалитета, как стало известно ИА «Высота 102», было рассмотрено на внеочередном заседании районной думы, которое состоялось сегодня, 13 августа, и удовлетворено.

Напомним, Иван Гель был осужден Иловлинским районным судом за гибель начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина во время тушения ландшафтного пожара в августе 2022 года. Он получил три года условно и запрет занимать должности в органах власти за превышение должностных полномочий, которое привело к таким трагическим последствиям. Условный приговор чиновнику оспорили потерпевшие, сам осужденный и прокуратура. Адвокат Ивана Геля требовал оправдать подзащитного, а родные Переярина и представитель обвинения настаивали на реальном лишении свободы.

28 июля Волгоградский облсуд должен был рассмотреть апелляционные жалобы участников процесса. Однако заседание было перенесено на 18 августа в связи с тем, что Иван Гель, по словам его адвоката Михаила Расстрыгина, по дороге в суд почувствовал себя плохо и был госпитализирован в больницу №25.