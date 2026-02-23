В Волгограде утвердили отставку судьи, ведущего процесс Ивана Геля

Квалифколлегия судей Волгоградской области удовлетворила заявление Вячеслава Пичугина, который попросился в почетную отставку. Как стало известно ИА «Высота 102», полномочия судьи Иловлинского районного суда будут прекращены 1 августа 2026 года.

Вячеслав Пичугин в настоящее время ведет процесс по обвинению главы Иловлинского района Ивана Геля в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия – смерть Александра Переярина, начальника отдела ГО и ЧС администрации района. Ранее процесс вел судья Андрей Кузнецов.

Однако он так и не огласил приговор Ивану Гелю и неожиданно для многих отправил дело следователям и в прокуратуру, сославшись якобы на наличие неких недоработок.

Это решение было обжаловано потерпевшими и прокуратурой. В итоге областной суд признал его незаконным, а в адрес Кузнецова было вынесено частное определение. После этого судья попросился в почетную отставку. Однако квалифколлегия судей пока не рассматривала этот вопрос.

Зато второй судья по делу Ивана Геля уже получил согласие на отставку. Планируется, что это произойдет после вынесения приговора главе Иловлинского района.

Как ранее сообщалось, потерпевшие изначально просили перенести процесс по делу Ивана Геля в суд любой другой территории, так как он является действующим главой и обладает административным ресурсом. Однако в этом родственникам погибшего Александра Переярина было отказано.

Напомним, начальник отдела ГО и ЧС администрации района Александр Переярин погиб при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года. Следствие считает, что Иван Гель заставлял тушить пожары подчиненных, в чьи служебные обязанности это не входило. При этом сотрудники администрации не были обеспечены необходимыми средствами защиты и техникой для тушения возгораний. С этими обвинениями ни подсудимый чиновник, ни его защитник не согласны.