Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

В Волгограде утвердили отставку судьи, ведущего процесс Ивана Геля

Общество 23.02.2026 09:02
23.02.2026 09:02

Квалифколлегия судей Волгоградской области удовлетворила заявление Вячеслава Пичугина, который попросился в почетную отставку. Как стало известно ИА «Высота 102», полномочия судьи Иловлинского районного суда будут прекращены 1 августа 2026 года.

Вячеслав Пичугин в настоящее время ведет процесс по обвинению главы Иловлинского района Ивана Геля в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия – смерть Александра Переярина, начальника отдела ГО и ЧС администрации района. Ранее процесс вел судья Андрей Кузнецов.

Однако он так и не огласил приговор Ивану Гелю и неожиданно для многих отправил дело следователям и в прокуратуру, сославшись якобы на наличие неких недоработок.

Это решение было обжаловано потерпевшими и прокуратурой. В итоге областной суд признал его незаконным, а в адрес Кузнецова было вынесено частное определение. После этого судья попросился в почетную отставку. Однако квалифколлегия судей пока не рассматривала этот вопрос.

Зато второй судья по делу Ивана Геля уже получил согласие на отставку. Планируется, что это произойдет после вынесения приговора главе Иловлинского района.

Как ранее сообщалось, потерпевшие изначально просили перенести процесс по делу Ивана Геля в суд любой другой территории, так как он является действующим главой и обладает административным ресурсом. Однако в этом родственникам погибшего Александра Переярина было отказано.

Напомним, начальник отдела ГО и ЧС администрации района Александр Переярин погиб  при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года. Следствие считает, что Иван Гель заставлял тушить пожары подчиненных, в чьи служебные обязанности это не входило. При этом сотрудники администрации не были обеспечены необходимыми средствами защиты и техникой для тушения возгораний. С этими обвинениями ни подсудимый чиновник, ни его защитник не согласны.

