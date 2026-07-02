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Расследования

«Тогда я буду просто молчать!»: суд отстранил от участия в деле нового адвоката Ульянова

Расследования 02.07.2026 14:51
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02.07.2026 14:51


В Центральном районном суде Волгограда в эти минуты проходит второе по счету заседание по уголовному делу в отношении блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в вымогательствах, в том числе в составе группы лиц по предварительному сговору. Как сообщает из зала суда корреспондент ИА «Высота 102», подсудимый представил сегодня своего нового адвоката – Виталия Григорьева. Однако суд к участию в процессе известного юриста не допустил. 

О том, что представлять интересы Ульянова планирует в ходе судебного следствия Виталий Григорьев, стало известно еще до начала заседания. Но, как только оно стартовало, представитель гособвинения заявил ходатайство об отводе Григорьева.

– Прокурор ходатайствовал об отводе адвоката Григорьева, так как он защищал Дайлиденко, который проходит по делу в качестве свидетеля, – сообщает корреспондент «Высоты 102».

Сам Виталий Григорьев на это парировал: 

То, что Дайлиденко отнесен к стороне обвинения, ничего не значит. Противоречий с позицией Ульянова в его показаниях нет. Законных оснований для отвода меня как защитника Ульянова не имеется.


В итоге, рассмотрев ходатайство прокуратуры, судья приняла решение об отстранении адвоката от участия в деле. Алексею Ульянову предложили юридическую помощь Милены Французовой, но такой вариант подсудимого не устроил.

– С этим адвокатом я не буду продолжать. Я просто буду молчать. Ведите без меня. Все, доброго дня! – заявил блогер.

Отказ Ульянова оставили без удовлетворения. Суд аппелирует к тому, что подсудимому уже предоставляли время для поиска адвоката. На общение с новым защитником блогеру предоставили 30 минут и объявили перерыв на это время. В ходе паузы Виталий Григорьев прокомментировал решение суда журналистам: 

– Я не мог бы участвовать в деле, если бы интересы Алексея Ульянова противоречили интересам того человека, на допросе которого я присутствовал. Он же, по моему мнению, выступает на стороне защиты Ульянова. Позиция Ульянова и позиция Дайлиденко нисколько не противоречат друг другу. На мой взгляд, законных оснований для моего отвода у суда нет. Малейших нестыковок, которые могут повлиять из -за этого на защиту Ульянова, нет. Мы к такой позиции суда были готовы, я предупреждал Алексея Владимировича о таком возможном развитии событий. Возможно Ульянов А.В. понимает, почему суд принял такое решение. Неясно, почему суд не принял отказ Алексея от защитника по назначению, который был вызван судом. Ульянова упрекнули злоупотреблением права, хотя это не так. Более того, участие Ульянова по ВКС существенно ограничивает его возможность даже на простое общение с защитником. Дайлиденко сейчас находится в местах лишения свободы, поэтому его участия в процессе сейчас не ожидается.


Отметим, что перед началом заседания Алексей Ульянов в разговоре с представителями СМИ подчеркнул, что хотел бы лично присутствовать в зале суда. Пока что он, как и в прошлый раз, участвует в процессе посредством видеосвязи, находясь в ЛИУ-15. При этом подсудимый, по мнению журналистов, выглядит уже значительно лучше – вполне здоровым и полным сил.

Напомним, что в августе 2022 года главу нескольких коммерческих организаций Игоря Дайлиденко (на тот момент он уже пребывал в статусе полковника МВД в отставке – Прим.ред.) признали виновным в невыплате зарплаты работникам, а также в двух эпизодах растраты вверенного ему имущества в особо крупном размере. Как установлено было судом Кумылженского района, преступные действия Дайлиденко потянули в общей сложности более чем на 18 млн рублей. С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил Дайлиденко к 5 годам колонии общего режима – выйти на свободу он должен, таким образом, через пару лет.

Менее, чем через год, – с января 2023 года Алексей Ульянов стал активно писать в своем блоге на ЖЖ о «репрессиях» в отношении семьи Дайлиденко, упоминая при этом партнера осужденного – Рашида Карсакова. Тон публикаций явно свидетельствовал о том, что «правозащитник» Ульянов очевидно симпатизирует и сочувствует осужденному Дайлиденко.

В ходе судебного процесса, на котором Ульянову избирали меру пресечения, он подтвердил, что за все его посты Дайлиденко платил ему деньги.

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