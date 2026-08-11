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«Не нужно заниматься конспирологией. Лучше просто работать»: известные скульпторы оценили реставрацию памятников на Мамаевом кургане

Главное 11.08.2026 13:53
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11.08.2026 13:53


На Мамаевом кургане отреставрировали одну из шести композиций на площади Героев, смахнув с нее следы времени. После масштабного обновления фигуры прочных как бетон бойцов, расправляющихся с символизирующей фашизм гидрой, не только лишились «старческих» морщин, но и стали заметно светлее. Волгоградцы эти изменения, разумеется, заметили и живо обсуждают сегодня на просторах Сети. А некоторые СМИ поспешили выдать публикации, применяя в заголовках самые кощунственные формулировки. 

Журналисты ИА «Высота 102», тем временем, решили узнать, как работу современных реставраторов оценивают известные скульпторы. 

Николай Иванов, народный художник Российской Федерации, знаменитый советский и российский скульптор работал в том числе и на Мамаевом кургане. Авторитетный специалист напоминает хорошо знакомую всем истину: время безжалостно к большинству строительных материалов. А особенно к тем, которые использовались в послевоенные годы. Как уточняет Николай Александрович, качество бетона, который использовали при возведении мемориального комплекса более полувека назад, оставляло желать лучшего, в том числе и по цвету. 

Помощниками Евгения Вучетича, создававшего в Волгограде легендарный мемориальный комплекс, были солдаты, которые наверняка добавляли в цемент песок. А, как показало время, именно он обладает самыми серьезными разрушительными свойствами. Для того, чтобы бетон был по-настоящему прочным и стоял нетронутым по 40-50 лет, вместо песка необходимо использовать мелкую мраморную крошку. Но, конечно, крошки в таком количестве в Волгограде тогда не было, – объясняет академик Российской академии художеств.


По словам волгоградского скульптора Сергея Щербакова, под воздействием окружающих факторов скульптурные композиции, особенно те, что выполнены из такого «чувствительного» материала как цемент, неминуемо меняют свой окрас как минимум на несколько тонов. 

Для начала стоит сказать, что отреставрированный памятник не совсем белый – цемент он и есть цемент, какой колер ты в него ни добавляй, – рассуждает Сергей Щербаков. – Сегодня приходится слышать, что в советские годы этот материал использовался как один из самых современных. Насчет его современности можно поспорить, так как известен он был еще со времен Египта. А для скульптурных композиций его выбирали исключительно из финансовых соображений – отлить все эти памятники в бронзе в те времена стоило бы каких-то фантастических денег, так как бронза считалась стратегическим материалом. Конечно, под воздействием ветра и песка материал постепенно разрушался, и сейчас пришло время приводить монументы в порядок.

Сергей Щербаков убежден, что появившиеся версии о том, что во время восстановительных работ скульптуру попросту покрасили белой краской, похожи на попытки найти «черную кошку в темной комнате».

Цемент по своей структуре – пористый материал, в который забивается грязь и песок. Со временем он, безусловно, темнеет. Когда-то мы ставили работу в Россошках, использовав бетон с мраморной крошкой. Изначально фигура была белой, но посмотрите на нее сейчас, – рассуждает волгоградский скульптор. – На мой взгляд, громкие заявления о том, что «покрасили», «изменили саму концепцию» являются обычным хайпом и никому не нужной конспирологией. Тем, кто знает саму суть реставрационных процессов по вершкам, в общем-то и неуместно вести подобные разговоры. 


В музее-заповеднике «Сталинградская битва» солидарны с мнением Сергея Щербакова и предлагают обратить внимание на цвет скульптуры «Родина-мать зовет!», которая уже прошла масштабную реставрацию. По информации специалистов музея, сейчас скульптурам возвращают как раз их исторический облик, который удачно сочетается с цветом главного монумента. 

– Под воздействием внешних факторов за почти 60 лет поверхности скульптурных композиций потеряли свою первоначальную чистоту, приобретя грязно-серый оттенок. Промышленные выбросы, выхлопные газы, атмосферные осадки, биологические загрязнения постепенно оседали на них, меняя облик и разрушая поверхность бетона, – объясняют в музее-заповеднике. – В процессе реставрации была проведена очистка крупных солевых отложений и биологических загрязнений, ржавчины от проступивших элементов конструкции скульптуры; расшивка и инъецирование трещин специальным составом; обработка защитным гидрофобным раствором и другие работы. Были восстановлены утраченные фрагменты, возвращен первоначальный цвет скульптуры. Теперь она гармонирует с монументом «Родина-мать зовет!», отреставрированным в 2020 году.

Вернув к жизни первую скульптуру, реставраторы музея-заповедника продолжают работы на Площади Героев. Напомним, что обновить все композиции здесь планируют к 2027 году.

Фото читателей V102.ru

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