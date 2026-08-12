В Волгограде следователи проверяют информацию о травмировании 5-летней девочки в общественном транспорте. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, происшествие случилось 10 августа на одной из остановок в Кировском районе. При выходе пассажиров из салона ребенка зажало дверью. Девочка получила ушиб плеча.