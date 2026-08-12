В Волгограде следователи проверяют информацию о травмировании 5-летней девочки в общественном транспорте. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, происшествие случилось 10 августа на одной из остановок в Кировском районе. При выходе пассажиров из салона ребенка зажало дверью. Девочка получила ушиб плеча.
Следственным отделом по Кировскому району города Волгограда регионального управления СК России организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности).