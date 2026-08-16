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Общество

«Скоро будет деликатесом?»: волгоградцев шокировал рост цен на куриное филе

Общество 16.08.2026 16:38
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16.08.2026 16:38


Цены на куриное филе показали стремительный рост с начала лета 2026 года. Как рассказала ИА «Высота 102» волгоградка Надежда, по ее подсчетам, за три неполных месяца оно подорожало примерно на 100 рублей. 

По словам женщины, этот продукт она покупает раз в неделю и в одном и том же магазине. А потому могла с точностью фиксировать темпы подорожания куриного филе. 

- Еще в мае килограмм стоил в одном из сетевых магазинов 339 рублей. В июне на ценниках появилась уже другая цифра – 389 рублей. А в июле филе продавали уже по 399 рублей за килограмм, - делится своими наблюдениями волгоградка. 

Недавний поход все в тот же магазин все за тем же продуктом шокировал Надежду. Самое дешевое куриное филе стоило уже 439 рублей. А тот же самый товар другой фирмы и вовсе продавался по цене более 500 рублей. 


Волгоградка опасается, что, если цены на филе будут расти такими же темпами, то этот продукт  скоро может стать деликатесом. Рост стоимости некогда привычного продукта питания уже вынудил женщину принять решение покупать его не раз в неделю, как было раньше, а два. 

Между тем, по данным Волгоградстата, в регионе также подорожали и охлажденные куры. По данным на 3 июня средняя цена килограмма курятины составляла 202 рубля, а за период с 4 по 10 августа она выросла до 233 рублей.  

Ранее сообщалось, что ФАС запросила у производителей птицы данные  об объемах производства и реализации, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж по этому сегменту продуктов питания. Также производители должны сообщить информацию о причинах повышения оптово-отпускных цен с начала текущего года. 

Фото читательницы V102.RU



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