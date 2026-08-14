ФСБ: волгоградец за 10 млн обещал перевести погибшего военного в тыл





Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли противоправную деятельность 38-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





По данным следствия, мужчина ввёл в заблуждение свою знакомую, пообещав за денежное вознаграждение содействие в переводе её мужа, военнослужащего, в тыловые подразделения Министерства обороны РФ.

При этом, как установили оперативники, с декабря 2024 года военнослужащий числится погибшим. Несмотря на это, злоумышленник продолжил обманывать женщину и получил от неё в общей сложности около 10 миллионов рублей.

На основании материалов, переданных УФСБ, ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – Мошенничество в особо крупном размере.

Подозреваемый задержан. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Проводятся дальнейшие следственные действия.