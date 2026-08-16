Посевам яровой пшеницы в Заволжье грозит засуха





Два оранжевых уровня погодной опасности действуют в Волгоградской области. По информации Гидрометцентра, до утра 17 августа в регионе сохранится атмосферная засуха. Такие данные выдали метеорологические станции Палласовки и Иловли. При этом в Палласовском районе также наблюдается почвенная засуха под яровой пшеницей.

Пожарная опасность прогнозируется вплоть до 20 августа. При этом в отдельных центральных и юго-восточных районах региона ожидается чрезвычайная пожароопасность.



Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», на следующей неделе после небольшого снижения температура в Волгоградскую область вернется жара.





