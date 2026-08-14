Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области отправил в СИЗО 24-летнего мужчину, который до смерти забил свою родную бабушку. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, ночью 11 августа Анатолий З., находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с бабушкой, с которой вместе проживал в рабочем поселке Средняя Ахтуба.