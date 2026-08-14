Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области отправил в СИЗО 24-летнего мужчину, который до смерти забил свою родную бабушку. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, ночью 11 августа Анатолий З., находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с бабушкой, с которой вместе проживал в рабочем поселке Средняя Ахтуба.
Внук начал жестоко избивать женщину. От ударов в область головы и груди она скончалась на месте.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила от закрытой тупой травмы груди, осложненной переломами ребер.
Напомним, как сообщало V102.RU, после произошедшего молодой человек покинул квартиру. Тело бабушки обнаружил на следующий день второй внук женщины. Подозреваемый был вскоре задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Он признался в содеянном.
Под стражей мужчина будет находиться до 12 октября.
Фото и видео пре-службы судов общей юрисдикции