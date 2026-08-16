



Утром 16 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности в городе Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области.

В Киеве были пораженыпромышленное предприятие ООО «ФАЙЕР ПОИНТ», выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго»; промышленное предприятие КИЕВ-111 (ООО «УКРДЕФЕНС КАМПАНИ»), производящее компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия».В Кременчуге Полтавской области поражено крупнейшее предприятие по переработке нефти – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.В Кривом Роге нанесены удары по металлургическому комбинату, производящему стальной прокат для производства вооружения и военной техники.Кроме того, сегодня утром ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.