Аудитория мобильного приложения «Госуслуги Дом», которое помогает управлять общедомовым и личным имуществом, в Волгоградской области достигла отметки в 250 тысяч пользователей. Как рассказали в региональном комитете ЖКХ, лидером по числу пользователей сервиса стал Волгоград — в областном центре приложение используют более 120 тысяч горожан. В Волжском его освоили 36,1 тысячи человек, а в Камышине — порядка 12,5 тысячи.