Аудитория мобильного приложения «Госуслуги Дом», которое помогает управлять общедомовым и личным имуществом, в Волгоградской области достигла отметки в 250 тысяч пользователей. Как рассказали в региональном комитете ЖКХ, лидером по числу пользователей сервиса стал Волгоград — в областном центре приложение используют более 120 тысяч горожан. В Волжском его освоили 36,1 тысячи человек, а в Камышине — порядка 12,5 тысячи.
Напомним, цифровая платформа позволяет собственникам квартир напрямую взаимодействовать с управляющими организациями и контролировать состояние своего дома. Пользователи могут с помощью этого приложения подать коллективные обращения, плановые заявки и сообщить об аварийных ситуациях.
Статус каждой заявки отслеживается в режиме реального времени. При этом пользователь видит все этапы работы, вплоть до отчета управляющей организации о выполненных задачах с фотодоказательствами.
Фото администрации Волгоградской области