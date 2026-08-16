Банковские карты волгоградцев попадут в единый реестр с 1 сентября





С 1 сентября 2026 года в России заработает Единая система учёта платёжных карт. С этого времени сведения обо всех платежных картах, оформленных на одного человека, будут аккумулироваться в одном реестре. По данным «Вестника киберполиции», из внесенной в реестр информации банки в режиме реального времени будут узнавать о каждом факте открытия или закрытия карты.

Такие меры вводятся для борьбы с дропперством, когда мошенники скупают карты у граждан, а затем используют их для обмана.



При этом с 1 сентября 2027 года в России заработают новые ограничения. На каждого человека нельзя будет оформить более двадцати карт.







