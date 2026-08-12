Мещанский районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста председателю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексею Сивокозу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, вопрос о продлении меры пресечения волгоградскому чиновнику рассматривался в столичном суде 11 августа.

Аналогичное решение принято и в отношении еще одной фигурантки уголовного дела – начальника правового управления администрации Волгограда Дарьи Казанковой. Она также будет находиться под домашним арестом.

Напомним, что мера пресечения Сивокозу и Казанковой, которые находились с момента задержания в СИЗО, была смягчена в середине мая текущего года. По данным информагентства, глава облкомприроды отбывает домашний арест в Волгограде.

Из-под стражи в мае также была освобождена экс-заместитель председателя облкомприроды Ирина Панина. Ей нахождение в СИЗО заменили на запрет на совершение определенных действий. Информации о продлении Паниной меры пресечения в картотеке суда на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что Панину, Сивокоза и Казанкову столичные оперативники задержали в Волгограде 17 декабря 2025 года. Всех троих этапировали в Москву и поместили по решению суда в СИЗО. Им вменяется совершение преступлений, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Фото Волгоградская областная дума