



«Капитан, стиснув зубы, собрав мускулы и нервы в комок, продолжал вести самолет одной рукой. Он вывел группу на цель, развернулся, накрыл немецкие танки. Штурман рассказывал потом, что этот человек без руки 35 минут сосредоточенно вел самолет. 35 минут! Разве можно сломить боевое упорство таких воинов?» – задавался вопросом Борис Полевой, рассказывая в своем «Небе Сталинграда» о знаменитом летчике Василии Яницком. О боевом и жизненном пути Героя Советского Союза рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Небом выпускник Тамбовского училища гражданской авиации загорелся еще до начала войны. Правда, тогда он мечтал сидеть за штурвалом не боевого, а гражданского самолета. Но время расставило свои приоритеты.

– Во время Великой Отечественной войны наш город защищали четыре воздушные армии – вторая, восьмая, шестнадцатая и семнадцатая, – рассказывают сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва». – Военных летчиков в срочном порядке готовили в специальных школах, срок обучения в которых колебался от трех месяцев до года. Практического же опыта летчикам катастрофически не хватало, и многие из них садились за управление самолетом после 10-15 учебных вылетов. У немцев опыт был гораздо больше, но, тем не менее, наши ребята сражались в воздухе героически.

Василий Яницкий, мальчишка из крестьянской семьи, после окончания семилетки поступил в кожевенно-меховой техникум. Но, видимо, быстро понял – не его. А дальше – учеба в Тамбовском училище гражданской авиации, курсы переподготовки, вступление в ряды Красной Армии и – война…

– Василий Яницкий равнялся на знаменитых летчиков – Чкалова, Хользунова, Серова. До начала своего боевого пути он работал на самолетах У-2, перевозя в Сибири золото и пушнину, делая аэрофотосъемку, – вспоминают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – С началом Великой Отечественной сражался в рядах 52-го бомбардировочного авиационного полка под руководством Анатолия Пушкина. Именно по его ходатайству в 1942-м за образцовое выполнение боевых заданий Яницкому было присвоено звание Героя Советского Союза.





За сухими строчками «награжден званием…» - живая история, коих в те времена было, конечно, не мало. Девятка бомбардировщиков СУ-2 планировала атаковать с воздуха колонну немецких танков, продвигавшихся в сторону Сталинграда – до начала битвы на Волге оставалось еще три недели. Однако просто так подставлять свою технику под удар противник не хотел – по советским самолетам, сделанным из обычной фанеры, застрекотали зенитки.

– В момент очередной зенитной атаки один из снарядов пробил половину кабины СУ-2 и взорвался прямо внутри нее, – продолжают в музее. – Осколками этого снаряда Василию Яницкому практически оторвало левую руку. Но, несмотря на тяжелое ранение, он продолжал управлять боевой машиной. Ведомые даже не подозревали о том, что их командир был серьезно ранен. Самолёты отбомбились, и, только когда машины взяли курс на базу, он передал командование группой своему заместителю, попросив штурмана взять управление на себя.

О жизни знаменитого летчика после окончания Великой Отечественной войны неизвестно почти ничего. Кроме того, что любовь к авиации герой Советского Союза пронес в течение всей жизни, преподавая в мирное время в Борисоглебском военно-авиационном училище.

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва", коллаж Алексея Костякова