



Волгоградские правоохранители провели в Саратовской области спецоперацию по задержанию 21-летнего курьера. Молодой человек ранее похитил у жительницы Волгограда серебряные слитки на 2 млн рублей. Перед этим потерпевшая попала под влияние мошенников.

Аферисты под предлогом получения посылки заставили женщину перейти по ссылке из смс-сообщения, а потом убедили её, что из-за проявленной неосмотрительности хакеры взломали её аккаунт на «Госуслугах».

- Спустя время с волгоградкой вновь связались неизвестные, которые представлялись то сотрудниками портала «Госуслуги», то представителями силовых ведомств. Злоумышленники сообщили, что ее персональные данные похищены, а сама она обвиняется в пособничестве терроризму. Мошенники заявили, что по месту жительства женщины будет проведен обыск, и если сотрудники правоохранительных органов обнаружат наличные денежные средства или ценные активы, это будет расценено как вознаграждение от недружественных стран, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напор собеседников буквально не давал женщине осознать происходящее. Опасаясь потери имущества, она призналась липовым правоохранителям, что хранит дома серебряные слитки на 2 млн рублей. Аферисты согласились помочь волгоградке и для сохранности задекларировать драгметаллы. Для этого слитки необходимо было передать курьеру.

Получив серебро, телефонные собеседники перестали выходить на связь. Потерпевшая заподозрила неладное и обратилась в полицию. Правоохранители оперативно вычислили личность пособника аферистов. Житель Екатеринбурга, исполняющий роль курьера, был задержан в Саратовской области. При этом драгметаллов у мужчины уже не было, за прошедшее время он уже успел реализовать серебро, а вырученные средства перевёл некому куратору.

Отметим, по факту похищения слитков возбуждено уголовное дело. Курьеру грозит до 10 лет тюрьмы.