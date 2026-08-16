Дубовка станет столицей виноградного фестиваля «Лоза»





12 сентября в Дубовке состоится VIII гастрономический фестиваль. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня города и будет посвящено виноградарству и локальной гастрономии, рассказали в комитете экономической политики и развития Волгоградской области. В программе фестиваля - дегустация продуктов из винограда и сыра от региональных производителей. Ведущие виноделы проведут лекции, расскажут о тонкостях производства и особенностях местных сортов винограда.

На площадке фестиваля пройдут мастер классы по отжиму винограда, в том числе традиционным способом. Гостям предложат также освоить необычную технику рисования вином. В гастрономической зоне можно будет попробовать блюда локальной кухни. На ярмарке все желающие смогут приобрести продукцию виноделов и сыроваров, ремесленников региона, стать участниками или болельщиками конкурса кулинарных битв.

Фото администрации Волгоградской области