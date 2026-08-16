Волгоградцы насладятся прохладой перед новым приходом жары





Сегодня, 16 августа, в Волгоградской области ожидается относительно прохладный день. По данным ЦГМС, в регионе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, с ветром юго-западного и западного направления.

При этом ночью столбик термометра падал до 9-14 градусов, а местами было всего +4.

В воскресенье днем в регионе будет от 23 до 27 градусов, и лишь в отдельных районах – до 30.



Однако уже с завтрашнего дня, как обещают синоптики, в регион снова вернется жара с температурой до +33 градусов. А к 18 августа в некоторых районах ожидается пекло до +38 градусов, сообщало ранее V102.RU.