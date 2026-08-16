В Волгограде байкер снес электровелосипед

ДТП с участием мотоцикла и электровелосипеда случилось накануне, 15 августа, в Советском районе Волгограда. Поздно вечером на проспекте Университетский напротив дома №23г 45-летний байкер проехал на запрещающий сигнал светофора. В итоге Honda протаранила электровелосипед.
Водитель Wenbox, не спешившись, в этот момент переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения. В результате ДТП велосипедиста госпитализировали, сообщили в главке полиции.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области