



В волгоградском поисковом отряде «Лиза Алерт рассказали об успешных поисках пропавшего 87-летнего жителя Светлоярского района.

Мужчина, проживающий на станции Абганерово, вышел из дома вечером и не вернулся. О происшествии волонтеры узнали в этот же день. И решили не откладывать начало поисков на утро, понимая, что, если речь идет о пожилом человеке, то времени терять нельзя. На срочный сбор откликнулись несколько волонтеров, одна из них, Ирина с позывным Амелия взяла с собой обученную собаку Амиру.



Поисковиков уже встречали полицейские. Волонтеры разделились на группы. Одна двинулась вдоль железнодорожного полотна. Ребята прошли всего несколько метров, как Амира насторожилась, подняла морду и стала принюхиваться. Однако что-то помешало ей перебраться за полотно. Но, как потом оказалось, направление собакой было выбрано нужное.







В это время другая группа с родными пропавшего дедушки осматривали станцию с другой стороны путей и сообщила о пропавшем сотрудникам станции. Ведь дедушка мог выйти к людям и попросить помощи.

Поиски продолжались, пока не стало светать. И вот в 7-18 ч. поступило сообщение от работницы станции: «Дедушка у нас». И действительно, это был именно он – живой и здоровый. Оказалось, мужчина находился буквально в пяти минутах от дома, пока поисковики прочесывали округу. Как он сам потом рассказал, вышел погулять, но не смог найти дорогу обратно в темноте, устроился у путей и ждал утра.



- Такое бывает. И это лучший итог, какой только мог быть, - констатировали волонтеры.



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