Расследования

Отставной полковник получил срок в Волгоградской области за растрату зерна на 18 млн

Расследования 09.08.2022 16:54
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09.08.2022 16:54


В Волгоградской области главу нескольких коммерческих организаций Игоря Дайлиденко признали виновным в невыплате зарплаты работникам, а также в двух эпизодах растраты вверенного ему имущества в особо крупном размере. Как установлено судом Кумылженского района, преступные действия Дайлиденко потянули в общей сложности более чем на 18 млн рублей. 

– Сегодня, 9 августа, Кумылженский районный суд вынес приговор в отношении руководителя ряда организаций, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Занимая должность директора сельскохозяйственной организации, фигурант уголовного дела заключил договоры на оказание услуг по приемке, сушке, хранению и отпуску зерна. Однако летом 2020 года при возврате зерна заказчику была обнаружена недостача более 1300 тонн пшеницы общей стоимостью свыше 18 млн рублей. Как выяснилось, подсудимый отгрузил указанное зерно на свои склады в Кумылженском районе Волгоградской области и распорядился продукцией по своему усмотрению.

Кроме того, установил суд, являясь директором другой организации, Дайлиденко с июня по сентябрь 2020 года не выплачивал зарплату четырем работникам. Общий долг перед ними составил 50 тысяч рублей. При этом финансовых трудностей организация не испытывала.  

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось Михайловским межрайонным прокурором Олегом Цыганковым, – уточняет представитель прокуратуры региона. – С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 5  годам колонии общего режима. Также ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Игоря Дайлиденко взяли под стражу в зале суда. Как стало известно информагентству, в числе пострадавших организаций числятся ООО «Астон»  и ООО «Житница» . В первом он, к слову, до сих пор числится в качестве директора. Также Дайлиденко продолжает возглавлять еще две компании. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Игорь Дайлиденко является отставным полковником МВД. 

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