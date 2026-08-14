Под Волгоградом 25-летний внук забил до смерти бабушку

Жуткое преступление произошло в рабочем поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области. В этом населенном пункте правоохранители задержали 25-летнего местного жителя, который до смерти избил родную бабушку.

По данным СУ СКР по региону, преступление произошло ночью 11 августа. Молодой человек пришел пьяным домой, где проживал вместе с бабушкой. Между родственниками возник конфликт на бытовой почве, в результате которого внук набросился на пожилую женщину с кулаками. Он наносил бабушке удары по лицу и телу, пока она не скончалась.

– Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала тупая травма груди, сопровождавшаяся переломами ребер. Второй внук, пришедший утром проведать пенсионерку, обнаружил ее без признаков жизни, в связи с чем вызвал сотрудников полиции, – сообщили в СУ СКР по региону.

Подозреваемого вскоре задержали. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие будет ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области