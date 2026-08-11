Блогер Ульянов в суде обвинил крупного бизнесмена в поклёпе





В Центральном районном суде Волгограда 11 августа состоялось очередное заседание по уголовному делу о вымогательствах, совершенных блогером Алексеем Ульяновым. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в центре внимания суда и публики оказался сегодня крупный предприниматель Рашид Карсаков. Коммерсант в подробностях рассказал о том, как подсудимый и его подельник Серенко вымогали 6 млн рублей. Алексей Ульянов при этом заявил, что Карсаков его очерняет.

В начале заседания 11 августа Рашид Карсаков заявил суду, что не имеет умысла оговаривать подсудимого. По его словам, история отношений с Ульяновым, начавшаяся в 2020 году, была инициирована блогером, а легла в основу уголовного дела лишь после того, как с потерпевшим бизнесменом на связь вышли правоохранители.

Рашид Карсаков:

– Почему в 2025 году обратился? У нас закончились отношения, потом позвонили из правоохранительных органов. Мы официально платили [Ульянову и Серенко], это не было секретом. А потом сказали, что эти ребята «еще кого-то там...»... И мы пошли дополнительным эпизодом.

В ходе процесса Карсаков сообщил суду, что на связь с ним 6 лет назад Ульянов вышел через третьих лиц. Очная встреча с блогером состоялась на конюшне за Волгой. Тогда, со слов бизнесмена, за свою лояльность «общественник» затребовал два миллиона рублей, однако коммерсант сотрудничать отказался. Заняв сторону оппонента Корсакова – Игоря Дайлиденко, Ульянов принялся «мочить» в социальных сетях принципиального бизнесмена. Со временем, осознав негативные последствия действий блогера, Карсаков, как он вспоминал в суде, был вынужден вновь искать контакты с Ульяновым. На этом этапе возник подельник блогера – Михаил Серенко, а размер вымогаемой суммы вырос с двух до шести миллионов рублей. Сошлись стороны на «рассрочке» – до 2023 года Рашид Карсаков переводил вымогателям 200 тысяч рублей ежемесячно. Тон публикаций Ульянова при этом стал более «лайтовым», со слов коммерсанта.

Отвечая на вопросы адвоката Ульянова, Карсаков в суде дал понять, что личностями вымогателей он не интересовался, а взаимодействие с не знакомым ему Серенко осуществлял через сотрудника.

Рашид Карсаков:

– Господин Ульянов очень умный. Запротоколировать вымогательство, как мне сказал мой начальник службы безопасности, будет сложно. Мне сказали, что он – человек прожженный. Даже эта встреча в конюшне...

Сам же блогер в ходе процесса интересовался у потерпевшего его бизнесом в Швейцарии, который, по словам предпринимателя, уже продан, а также тем, имеет ли Корсаков родственные связи с героиней скандального видео.

Алексей Ульянов:

– Девушка-казашка, которая на видео идет по улице и выкрикивает антироссийские лозунги, в том числе против Путина, – это Ваша дочь?

Рашид Карсаков:

– Нет, не моя дочь. Я понимаю, что для вас все казахи на одно лицо, но можете провести анализ, исследования.

Также Ульянов в суде настаивал на том, что служба безопасности Карсакова следила за ним. Блогер вспомнил ситуацию, когда на трассе М-4 видел машину «Зерно Заволжья», однако в полиции ему ответили, что такой машины там не было.

Рашид Карсаков (в ответ):

– Если Вы видите машины «Зерно Заволжья», это не значит, что за Вами следят. Вы сейчас поедете по трассе и увидите машины «Красное&Белое», но это же не значит, что за Вами «Красное&Белое» следит?

– Алексей, Вы же не один по трассе ездите. Может, Вам показалось? Наверное, у Вас воображение. Мания.

После нескольких реплик обвиняемый в вымогательстве Алексей Ульянов заявил суду, что все показания бизнесмена – не что иное, как поклёп.

Алексей Ульянов:

– Его [Карсакова] показания содержат полную ложь. Я никаких требований не выдвигал. Дайлиденко мне платил за каждую публикацию <..> Зачем Вы меня оговариваете? (Повторяет вопрос, который прежде задавал Серенко, – Прим.ред.).

Рашид Карсаков:

– Я Вас не оговариваю, Алексей. Вы меня вытащили в место, где ходят свиньи, козы, лошади. Было же? Было. Потом вышел на связь Ваш коллега, Ваш партнер и назвал конкретные цифры.

Следующее заседание по уголовному делу в отношении Ульянова пройдёт в Центральном районном суде Волгограда 24 августа. Адвокат блогера до этого времени планирует поездку в Московскую область, где будет знакомиться с другим уголовным делом.

Отметим, что перед началом заседания 11 августа Алексей Ульянов вновь жаловался своему адвокату на недомогание:

– Мне разрешили звонки с супругой. Сделали обследование мне. Киста в почках, камень. Из-за этого почечные колики, – цитата из разговора блогера с защитником.

Алексей Ульянов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,3 ст.163 УК РФ (вымогательство, в том числе в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину он не признал. По решению суда находится под арестом.