ВС России поразили склады ГСМ и катер в портах Южный, Одесса и Измаил





Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Одесской области, которые использовались для снабжения украинских формирований. Поражены склады с горючим, а также патрульный катер.

Вечером 14 августа в порту «Южный» был поражён склад с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд украинской армии. В порту «Одесса» в тот же день уничтожен патрульный катер, который привлекался для проводки судов с военными грузами.

Ночью 15 августа под удар попала инфраструктура порта «Измаил» – объекты хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и топлива. Кроме того, нанесён удар по складу с военно-техническим имуществом в одесском порту.

По данным Минобороны РФ, все цели поражены, информация о последствиях уточняется.

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