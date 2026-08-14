



Обжалованный осужденными экс-депутатами в кассационном порядке приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере страхования на сумму более 84 млн рублей оставлен без изменения. Как сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, ранее Центральный районный суд Волгограда приговорил организаторов преступного сообщества к серьезным срокам лишения свободы. Евгению Щуру было назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 2 миллионов рублей и ограничение свободы на 1 год после отбывания наказания. Алексей Зверев и Федор Литвиненко получили по 13 лет в колонии строгого режима, 1,8 миллиона рублей в качестве штрафа и год ограничения свободы каждый.

Еще одна фигурантка, Володина, была приговорена наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Другой участник преступной группы Калашников – к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Сначала осужденные обжаловали приговоры в областном суде, но безрезультатно. Тогда они направили кассационные жалобы. Однако четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор суда первой инстанции и апелляционное определение в части квалификации действий, вида и срока наказания без изменения.