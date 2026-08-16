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Экономика

Бар с мексиканской кухней готовится к закрытию в Волгограде

Экономика 16.08.2026 14:12
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16.08.2026 14:12


Бар «Грингос» закрывается в Волгограде. Об этом сообщил в соцсетях один из его владельцев. Он заявил, что заведение прекращает работу в этом году и поблагодарил ценителей мексиканской кухни, которые приходили в бар. При этом о причинах закрытия точки общепита  не было сказано ни слова. 

«Грингос» располагается на улице Невская, 9. Заведение известно мексиканскими блюдами и напитками. В частности, здесь готовили идеальную текилу. 

Напомним, в этом году в Волгограде закрылись уже несколько заведений общепита. Так, о прекращении работы ранее заявили владельцы «Изи Lange», «Люди», «The Щи», кафе «Angel Cakes». А в проданном помещении ресторана «Puzatik»  около Волгоград Арены уже расположилась аптека. Некоторые собственники не поясняли причин закрытия бизнеса, но другие признавались, что приняли непростое решение из-за кономических проблем. 

Фото «Грингос» VK.com

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