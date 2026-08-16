Бар с мексиканской кухней готовится к закрытию в Волгограде

Бар «Грингос» закрывается в Волгограде. Об этом сообщил в соцсетях один из его владельцев. Он заявил, что заведение прекращает работу в этом году и поблагодарил ценителей мексиканской кухни, которые приходили в бар. При этом о причинах закрытия точки общепита не было сказано ни слова.
«Грингос» располагается на улице Невская, 9. Заведение известно мексиканскими блюдами и напитками. В частности, здесь готовили идеальную текилу.
Напомним, в этом году в Волгограде закрылись уже несколько заведений общепита. Так, о прекращении работы ранее заявили владельцы «Изи Lange», «Люди», «The Щи», кафе «Angel Cakes». А в проданном помещении ресторана «Puzatik» около Волгоград Арены уже расположилась аптека. Некоторые собственники не поясняли причин закрытия бизнеса, но другие признавались, что приняли непростое решение из-за кономических проблем.