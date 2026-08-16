Бар с мексиканской кухней готовится к закрытию в Волгограде

Бар «Грингос» закрывается в Волгограде. Об этом сообщил в соцсетях один из его владельцев. Он заявил, что заведение прекращает работу в этом году и поблагодарил ценителей мексиканской кухни, которые приходили в бар. При этом о причинах закрытия точки общепита не было сказано ни слова.