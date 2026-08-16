Главное

Волгоградцам рассказали о новых направлениях магистратуры в ВолГУ «Не нужно заниматься конспирологией. Лучше просто работать»: известные скульпторы оценили реставрацию памятников на Мамаевом кургане «Россети Юг» увеличили мощность электроснабжения волгоградского торгового центра Техника для детской поликлиники – с заботой о маленьких пациентах Как Волгоград пережил атаку украинских БПЛА: все, что происходило 31 июля

Актуально

«Осторожно, вас снимают»: как журналисты ИА «Высота 102» проводили самые громкие расследования

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

«Хочу знать, кто убил моего Артура»: волжанка требует разобраться в загадочной гибели сына-бизнесмена

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВС РФ разгромила предприятие в Киеве, выпускающее комплектующие для «Фламинго»
Утром 16 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности в городе Киеве,...
Федеральные новости
 ВС России поразили склады ГСМ и катер в портах Южный, Одесса и Измаил
Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Одесской области, которые использовались для снабжения украинских формирований. Поражены склады с горючим, а также патрульный катер. Вечером 14 августа в порту...
Спорт

«Ротор 2» сыграл вничью с «Орлом» и прервал серию из 10 поражений

Спорт 16.08.2026 11:21
0
16.08.2026 11:21


Волгоградский «Ротор 2» в рамках 19 го тура Второй лиги Б (группа 3) принимал «Орёл» из одноимённого города. Команды показали атакующий футбол, но забитыми мячами зрителей не порадовали. Тем не менее у подопечных Валерия Бурлаченко был повод для сдержанной радости: волгоградцы прервали серию из 10 поражений.

Поводом для оптимизма стало появление в составе Максима Храмцова, который составил компанию Михаилу Ципуштанову и заметно укрепил оборону дублёров. Участие этих игроков придало игре хозяев осмысленности и солидности: в середине поля исчезла хаотичность, мяч стал держаться увереннее, а линия защиты действовала куда надёжнее. При этом по прежнему ощущается нехватка исполнителя, способного хладнокровно завершать атаки.

Команды действовали активно, обе стороны искали свой шанс, но в этот день удача так и не улыбнулась ни одной из них. Иван Литвенок и сцементированная Храмцовым оборона не позволили гостям реализовать свои моменты. Хозяева, напротив, сами транжирили шансы, торопясь в завершающей стадии.

Особенно показательным стал эпизод на 94 й минуте: Ципуштанов вывел в завершающую стадию атаки Максима Кондратьева и сам открылся в центре штрафной – идеальная картина для обратного паса. Но вместо голевой передачи последовал бесхитростный удар прямо во вратаря, и надежда на победу растаяла вместе с финальными секундами матча. Итоговый счёт – 0:0.

«Ротор-2» (Волгоград) – «Орёл» (Орёл) – 0:0 (0:0).
15 августа. Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 118. Количество зрителей в гостевом секторе: 5.
Судьи: Иван Петров (Пенза), Михаил Митцев (Москва), Алексей Киливник (Ростов-на-Дону).
«Ротор-2»: Литвенок, Слепужников (Амирханян, 82), Фальченко (Биджилов, 52), Правкин, Храмцов, Харлан, Асланян, Литенко, Ципуштанов, Прокофьев (Кондратьев, 74), Платон. 
«Орёл»: Аверкиев, Гордиенко, Сокол, Агаханов, Пятин (Фатеев, 82), Ушаков (Хмелевской, 40), Набатов, Киселев (Якушин, 82), Ошкин (Борисов, 68), Арсентьев, Бугаенко.
Предупреждены: Литвенок, 61 (срыв перспективной атаки). Амирханян, 89 (неспортивное поведение) – Киселев, 34 (грубая игра). Сокол, 75 (неспортивное поведение). Набатов, 84 (грубая игра).

Следующий матч «Ротор 2» проведёт 22 августа на выезде против белгородского «Салюта», который ведёт борьбу за третье место. Встреча начнётся в 17:00 на стадионе «Спартак».

Александр Веселовский
Фото: «Ротор-2»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
16.08.2026 20:18
Спорт 16.08.2026 20:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2026 15:46
Спорт 16.08.2026 15:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2026 11:21
Спорт 16.08.2026 11:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2026 20:20
Спорт 15.08.2026 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2026 16:30
Спорт 15.08.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2026 13:40
Спорт 15.08.2026 13:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.08.2026 08:04
Спорт 15.08.2026 08:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2026 21:45
Спорт 14.08.2026 21:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2026 21:14
Спорт 14.08.2026 21:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2026 20:33
Спорт 14.08.2026 20:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.08.2026 07:58
Спорт 14.08.2026 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2026 13:28
Спорт 13.08.2026 13:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.08.2026 07:03
Спорт 13.08.2026 07:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2026 16:02
Спорт 12.08.2026 16:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.08.2026 07:08
Спорт 12.08.2026 07:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:24
Прогулку на дереве двух медвежат снял волгоградский киперСмотреть фотографииCмотреть видео
21:16
Посевам яровой пшеницы в Заволжье грозит засухаСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде байкер снес электровелосипедСмотреть фотографии
20:18
«Может случиться с каждым»: волгоградцы помогают погорельцам из «Родниковой долины»Смотреть фотографии
19:37
Жители города под Волгоградом пожаловались на ночную воньСмотреть фотографии
18:40
На школу-долгострой в Волжском добавили еще 6,5 млнСмотреть фотографии
17:50
«Вылетело детское кресло»: под Волгоградом сняли на видео последствия ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
«Скоро будет деликатесом?»: волгоградцев шокировал рост цен на куриное филеСмотреть фотографии
15:46
«Урожай» из Елани снова на вершине. Команда Игоря Крутова второй год подряд берёт Кубок Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:55
Четверть миллиона жителей Волгоградской области подключили «Госуслуги Дом»Смотреть фотографии
14:12
Бар с мексиканской кухней готовится к закрытию в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:21
Ищут днем с огнем: в Волгоградской области обострился кадровый голодСмотреть фотографии
12:44
Маршрутка с пассажирами врезалась в бетонную стену в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:17
Пропавшего 24-летнего волгоградца нашли мертвымСмотреть фотографии
11:38
ВС РФ разгромила предприятие в Киеве, выпускающее комплектующие для «Фламинго»Смотреть фотографии
11:21
«Ротор 2» сыграл вничью с «Орлом» и прервал серию из 10 пораженийСмотреть фотографии
10:34
Редкие фото вокзала и Привокзальной площади 19 века показали волгограддцамСмотреть фотографии
10:07
Дубовка станет столицей виноградного фестиваля «Лоза»Смотреть фотографии
09:41
Рекордное число украинских БПЛА сбили над Волгоградской областью и 16 регионамиСмотреть фотографии
08:34
Ночной марафон и забеги с женами: в Волжском открылся мультифестиваль «Ультра 100»Смотреть фотографии
08:00
Волгоградцы насладятся прохладой перед новым приходом жарыСмотреть фотографии
07:18
Под Волгоградом пропавшего 87-летнего дедушку вернули домой живым и здоровымСмотреть фотографии
06:33
Банковские карты волгоградцев попадут в единый реестр с 1 сентябряСмотреть фотографии
05:56
8 авиарейсов задержаны в аэропорту Волгограда утром 16 августаСмотреть фотографии
21:44
Митрополит Феодор покрестил сына певчей храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде с аншлагом прошел вечер памяти Виктора ЦояСмотреть фотографии
20:45
В Камышине членам семей семерых погибших на СВО жителей передали наградыСмотреть фотографии
20:20
«Ротор‑М» в матче с «Оренбургом‑М» выдаёт результативную ничьюСмотреть фотографии
19:50
«Ему почти оторвало руку. Но он продолжал вести самолет»: в Волгограде вспоминают о подвиге знаменитого летчика ЯницкогоСмотреть фотографии
19:11
Волгоградские врачи развеяли мифы о здоровье сердцаСмотреть фотографии
 