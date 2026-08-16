«Ротор 2» сыграл вничью с «Орлом» и прервал серию из 10 поражений





Волгоградский «Ротор 2» в рамках 19 го тура Второй лиги Б (группа 3) принимал «Орёл» из одноимённого города. Команды показали атакующий футбол, но забитыми мячами зрителей не порадовали. Тем не менее у подопечных Валерия Бурлаченко был повод для сдержанной радости: волгоградцы прервали серию из 10 поражений.

Поводом для оптимизма стало появление в составе Максима Храмцова, который составил компанию Михаилу Ципуштанову и заметно укрепил оборону дублёров. Участие этих игроков придало игре хозяев осмысленности и солидности: в середине поля исчезла хаотичность, мяч стал держаться увереннее, а линия защиты действовала куда надёжнее. При этом по прежнему ощущается нехватка исполнителя, способного хладнокровно завершать атаки.Команды действовали активно, обе стороны искали свой шанс, но в этот день удача так и не улыбнулась ни одной из них. Иван Литвенок и сцементированная Храмцовым оборона не позволили гостям реализовать свои моменты. Хозяева, напротив, сами транжирили шансы, торопясь в завершающей стадии.Особенно показательным стал эпизод на 94 й минуте: Ципуштанов вывел в завершающую стадию атаки Максима Кондратьева и сам открылся в центре штрафной – идеальная картина для обратного паса. Но вместо голевой передачи последовал бесхитростный удар прямо во вратаря, и надежда на победу растаяла вместе с финальными секундами матча. Итоговый счёт – 0:0.15 августа. Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 118. Количество зрителей в гостевом секторе: 5.Иван Петров (Пенза), Михаил Митцев (Москва), Алексей Киливник (Ростов-на-Дону).: Литвенок, Слепужников (Амирханян, 82), Фальченко (Биджилов, 52), Правкин, Храмцов, Харлан, Асланян, Литенко, Ципуштанов, Прокофьев (Кондратьев, 74), Платон.: Аверкиев, Гордиенко, Сокол, Агаханов, Пятин (Фатеев, 82), Ушаков (Хмелевской, 40), Набатов, Киселев (Якушин, 82), Ошкин (Борисов, 68), Арсентьев, Бугаенко.: Литвенок, 61 (срыв перспективной атаки). Амирханян, 89 (неспортивное поведение) – Киселев, 34 (грубая игра). Сокол, 75 (неспортивное поведение). Набатов, 84 (грубая игра).Следующий матч «Ротор 2» проведёт 22 августа на выезде против белгородского «Салюта», который ведёт борьбу за третье место. Встреча начнётся в 17:00 на стадионе «Спартак».