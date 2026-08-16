Прогулку на дереве двух медвежат снял волгоградский кипер











Милые кадры с двумя медвежатами, питомцами зооцентра «Дино», снял волгоградский кипер Татик. Малыши Аня и Маша на прогулке решили залезть на дерево, и это у них легко получилось. Медвежата, впрочем, без проблем спустились на землю.

Напомним, Аню и Машу привезли к волгоградским зоозащитникам в начале июля из Южной Осетии. Изможденных медвежат нашли в лесу местные жители. Их мама скорее всего, погибла.



Хулиганистые медвежата сразу стали любимцами сотрудников зооцентра и гостей. Они ни минуты не сидят на месте, и с любопытством знакомятся с окружающим миром.



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