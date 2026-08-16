



В Волжском Волгоградской области накануне, 15 августа, стартовал масштабный мультиформатный фестиваль спорта, музыки и самовыражения «Ультра 100». В нем принимают участие 2 500 спортсменов, 200 волонтеров, более 70 музыкантов и исполнителей , открыты 120 площадок активностей и развлечений, сообщили в администрации города.

«Ультра 100» получил «прописку» в Волжском пять лет назад, когда организаторы перенесли ультрамарафон с берегов озера Эльтон на территорию самого большого в юге страны парка «Волжский». За это время в самом его центре вырос целый фантастический город, наполненный необычными арт-объектами.







Программу первого дня фестиваля открывал, по многолетней традиции, бег – основной, «якорный» вид спорта для «Ультра 100». Всего в этом сезоне на различные дистанции зарегистрировалось более тысячи бегунов, около 600 выйдут на ночные, самые протяженные забеги.





Накануне спортсмены вышла на дистанцию в 5 км, дети пробежали 500 метров, но самым смешным стал забег спортсменов с женами. Стартовали также чемпионат по брейкингу, турниры по фиджитал-стритболу и падел-теннису.

Впервые на площадке представлена большая киберзона с аркадными автоматами, гонками и симуляторами. В различных частях арт-парка «Ультра 100» выступали юные воспитанники волгоградской цирковой студии. Внимание зрителей привлекли соревнования на меткость и силу, гвоздестояние, ярмарка местных мастеров.







На протяжении двух дней на двух сцены фестиваля выйдут музыканты и диджеи, а на множестве площадок гости «Ультра 100» смогут принять участие в интерактивных развлечениях и активностях.

Фото администрации Волжского