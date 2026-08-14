



Камышинский городской суд Волгоградской области установил отцовство погибшего участника специальной военной операции в отношении родившегося после его смерти ребенка. Как сообщили в суде, с заявлением обратилась Виктория Л., которая с 2023 года находилась в близких отношениях с Евгением Г.

В августе 2025 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и убыл в зону проведения специальной военной операции. На тот момент женщина находилась на раннем сроке беременности, и Евгений Г. своего отцовства в отношении еще не родившегося ребенка не отрицал.

13 января 2026 года у Виктории родился сын, в актовой записи о рождении которого в графе «отец» проставлен прочерк. Мужчина не успел признать своего ребенка официально, так как почти сразу пропал без вести в зоне СВО. Как потом оказалось, он погиб 31 августа 2025 года на территории ДНР.

Чтобы доказать отцовство погибшего участника СВО с новорожденным, у матери бойца был взят анализ ДНК, который сравнили с биоматериалом ребенка. Вероятность родства составила 99,99 %. Суд в итоге признал отцовство Евгения Г.



