В Волгограде с аншлагом прошел вечер памяти Виктора Цоя

Федеральные новости

ВС России поразили склады ГСМ и катер в портах Южный, Одесса и Измаил

Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Одесской области, которые использовались для снабжения украинских формирований. Поражены склады с горючим, а также патрульный катер. Вечером 14 августа в порту...