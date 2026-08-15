В Волгограде с аншлагом прошел вечер памяти Виктора Цоя

В Центральном парке Волгограда, сегодня, 15 августа, в годовщину гибели лидера группы «Кино» Виктора Цоя с аншлагом прошел вечер памяти музыканта. У малой сцены парка собрались сотни поклонников Виктора Цоя, причем многие пришли вместе с детьми.
Самые известные и всеми любимые песни легенды русского рока звучали в исполнении волгоградских групп и сольных исполнителей: «Жека», «АссА», «Электричка». Зрители активно подпевали хитам, которые многие знают наизусть.
Напомним, Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии.
Фото Центрального парка