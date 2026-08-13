За всю историю существования информагентства «Высота 102» журналисты выпустили столько расследований, что их хватило бы с лихвой на несколько редакций. Некоторые из них были такими громкими, что их замечали на федеральном уровне. А командировки журналистов крупных изданий в Волгоград после обнародования информагентством очередного скандала с участием волгоградских чиновников или других известных представителей так называемой элиты стали делом вполне себе обыденным.

Но, чтобы такие истории становились достоянием общественности, журналистам ИА «Высота 102» приходилось работать подчас в экстремальных обстоятельствах. Сотрудники редакции были не просто расследователями – чтобы получить сенсационные кадры или информацию, им приходилось порой сидеть в засадах, пользоваться скрытыми камерами и даже висеть «на хвосте». И здесь пригодился военный опыт одного из учредителей ИА «Высота 102», бывшего главного редактора информагентства Сергея Трофимова, который осуществлял руководство самыми громкими операциями, после которых тайное становилось явным.

«Лашатами кантаре»

Пожалуй, самым знаменитым расследованием, с учетом резонанса и зашкаливающей цитируемости этой истории, стало итальянское путешествие бывшего губернатора Волгоградской области Сергея Боженова с толпой волгоградских депутатов, чиновников и другими приближенными.

В начале апреля 2012 года в редакцию ИА «Высота 102» поступила информация от одного из источников о том, что из аэропорта Волгограда 5 апреля собирается вылететь чартер в направлении Италии, чтобы отметить там день рождения Сергея Боженова. Когда журналисты узнали, кто будет на этом борту, сразу родилась идея, что таких статусных пассажиров непременно нужно проводить.

Операция с условным названием «Италия» была разработана заранее. В ней были задействованы не только журналисты, но и другие сотрудники редакции. Главная задача заключалась в том, чтобы тайно снять всех, кто прибудет в аэропорт к обозначенному часу. Съемки велись как из автомобилей, припаркованных около аэропорта, так и с помощью крошечных «гоупрошек». Например, одна из сотрудниц рекламного отдела чинно прогуливалась с «безопасником» «Высоты 102», а в это время в сумочке дамы работала камера, фиксирующая подруливавшие автомобили с номерами администрации региона, из которых выходили депутаты и чиновники.

У всех отъезжающих в Тоскану, а именно туда и собирался вылететь чартер, было прекрасное настроение. Если бы они тогда знали, что через некоторое время на сайте ИА «Высота 102» появится видеоролик с наложенной музыкой из известной песни итальянского исполнителя Тото Кутуньо – «Лашатами кантаре», после чего об их вояже узнают сначала все волгоградцы, а потом – и вся страна…

Пока 46 чиновников и депутатов наслаждались отдыхом в солнечной Италии, видеоролик с кадрами люксовых автомобилей и выходящих из них с лаковыми чемоданчиками представителей волгоградской власти набирал миллионы просмотров.

Не менее скандальным оказалось продолжение этой истории, когда тему с отдыхающими в Италии чиновниками подхватил живущий в Тоскане журналист Андрей Мальгин. Он рассказал, что делегация из Волгограда поселилась в одном из самых фешенебельных отелей итальянской провинции. Сразу после этого в Италию устремились журналисты федеральных изданий, которые добавили еще несколько впечатляющих картинок к зарубежному отдыху Боженова и всей компании.





Жители Волгоградской области кипели от возмущения. Вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной работой, писали читатели в комментариях, решать насущные проблемы граждан, чиновники и депутаты решили отдохнуть, да всем скопом, да не где-нибудь, а за границей. У волгоградцев сразу возник и еще один важный вопрос – за чей счет банкет? Это так и осталось тайной. Предположительно, деньги могли быть выделены из бюджета под видом совсем других трат, или итальянское путешествие могли оплатить бизнесмены, получившие за это потом нужные им преференции от губернатора и его окружения.

Когда стало понятно, что скандал уже вышел за пределы региона и замять его не удастся, в администрации Волгоградской области попытались придать «благообразный» вид этому безобразию. Так, была выдвинута версия, что якобы волгоградская делегация прибыла в Италию по приглашению консула, а также группы предпринимателей Италии. Цель заключалась будто бы в установлении экономических связей в сфере АПК между Тосканой и Волгоградской областью. Однако Андрей Мальгин вдребезги разбил эту версию, сообщив, что в Италии, как и во всей Европе, в эти дни праздновали Пасху, а потому никаких официальных встреч волгоградских чиновников и бесед на тему установления связей быть просто не могло.





Надо ли говорить, что отдых волгоградской элиты в солнечной Таскане был безнадежно испорчен. Некоторые вернулись в Волгоград совсем не в том настроении, в котором уезжали, буквально через несколько дней после отбытия. И надо же, тут их встречали уже в открытую не только журналисты ИА «Высота 102», но и представители других изданий. Пытающиеся улизнуть от видеокамер депутаты «отмазывались», как могли. Кто-то утверждал, что был в отпуске и отдыхал исключительно на свои. А кто-то пытался убедить журналистов, что приехал не с пустыми руками, а с несколькими проектами «по орошению и сельхозпереработке». А на пресс-конференции, которую затем вынуждены были провести депутаты областной думы, прозвучало даже утверждение, что вот-вот в регионе появится совместное с итальянцами свиноводческое хозяйство.

Конечно же, ничего из этих планов не воплотилось в жизнь. Зато итальянский вояж волгоградской элиты докатился до федерального уровня. Руководители партий наперебой комментировали эту историю. Например, Владимир Жириновский тогда очень резко высказался о путешествии чиновников и депутатов. «Не надо раздражать народ. У людей нет денег», - зло комментировал он эту ситуацию.

Несмотря на то, что после произошедшего «головы» из правительства Волгоградской области не полетели, эта история стала еще одним штрихом к негативному имиджу Сергея Боженова и его команды. И ровно через два года он с позором покинет эту должность и едва успеет сбежать за пределы России.

Махинации в ТИК

Но до этого момента у Сергея Боженова оставалось достаточно властных рычагов, чтобы перенести опробованный когда-то в Астрахани опыт по достижению нужных результатов на выборах. И в конце лета 2013 года, в преддверии выборов депутатов Волгоградской городской думы, в областном центре разразился очередной скандал.

Напомним, тогда роль городского избиркома выполняла ТИК Кировского района, во главе которой поставили сомнительную личность, Олега Серенко, имевшего тесные связи с авторитетным миром. Когда-то этот человек руководил несколькими управляющими компаниями, имел судимость за мошенничество. Однако это обстоятельство не помешало облизбиркому, которым на тот момент руководил Андрей Сиротин, назначить человека с такой репутацией на этот пост.





О том, что выборы в гордуму будут нечестными, стало понятно, когда ТИК Кировского района начал выдавать тысячи открепительных удостоверений. Информацию о планируемых махинациях подтвердили и источники ИА «Высота 102».

27 августа журналистам ИА «Высота 102» и представителям трех политических партий – «Яблоко», «Родина» и КПРФ удалось заснять, как в помещении ТИК некие люди заполняют пачки открепительных удостоверений. Когда в помещение попытался пройти член ТИК с правом совещательного голоса, его просто не пустили, а сторож потребовала какой-то пароль.

Когда те, кто находился внутри ТИК, поняли, что их застукали с поличным, в здании выключили свет, а из черного входа стали выбегать испуганные люди. В это время к территориальной комиссии уже прибыли сотрудники полиции, которые задержали не успевших скрыться людей.

После того, как скандал стал достоянием общественности, все открепительные удостоверения на муниципальных выборах были аннулированы. Олег Серенко был отстранен от должности председателя ТИК Кировского района. Но, как выяснилось, отстранение было формальным. На самом деле Серенко продолжал руководить выборами.





С 8 на 9 сентября, в ночь подсчета голосов на выборах депутатов журналисты ИА «Высота 102» зафиксировали на камеру, как в здание Кировской ТИК приезжали председатели УИК с пачками протоколов, которые у них часами никто не принимал. Некоторые просто сваливали их в мешки и, не выдержав, уезжали. В это время в территориальной комиссии находился тот самый Олег Серенко, который якобы уже не имел отношения к ТИК.

Волгоградская область тогда вновь прогремела в негативном плане на всю страну. Тогдашний руководитель ЦИК Чуров заявил, что регион стал лидером по количеству обоснованных и подтвержденных жалоб. «Такого не было никогда за последние 20 лет», - констатировал тогда Чуров.

Представители оппозиционных партий пытались обжаловать результаты выборов, но тщетно. А Олегу Серенко пришлось срочно уносить ноги. Он был уже за границей, когда его объявили в международный розыск по возбужденному в отношении него уголовному делу. Нет, не из-за тех выборов. Бывшего руководителя ТИК обвинили в мошенничестве в связи с хищением 65 миллионов рублей в сфере ЖКХ. Но перед судом он так и не предстал. И, судя по всему, так и не был задержан.

Лишился вскоре своей должности и председатель Волгоградского облизбиркома Андрей Сиротин. Напомним, в предыдущей публикации рассказывалось, как журналисты ИА «Высота 102» сняли главу ИКВО в нетрезвом виде в аэропорту Волгограда. Пытавшиеся закрыть его от видеокамер охранники вынуждены были набросить на его голову куртку. После этого председателя облизбиркома сняли.

«Я с тобой никогда не прощался…»

Весьма комфортно чувствовали себя в Волгоградской области при Сергее Боженове и многочисленные варяги – чиновники, которых он привлек из других регионов России. Например, председателем правительства Волгоградской области он назначил Константина Храмова, бывшего мэра Невиномысска. А Храмов, в свою очередь, позвал на работу свою бывшую соратницу по работе в мэрии этого города, Ольгу Шевченко, которую сделал начальником секретариата аппарата правительства.

Каково же было удивление журналистов ИА «Высота 102», когда по приглашению коллег из местных СМИ в июле 2012 года они прибыли в Невиномысск за несколько дней до выборов мэра, и увидели на улице Toyota Camry с волгоградским номером, принадлежащем администрации региона, приклеенными на стекло спецпропуском с гербом Волгоградской области и российским триколором. На переднем пассажирском кресле восседала та самая Ольга Шевченко.



Удивительная встреча вызвала массу вопросов у журналистов информагентства. Например, какова была цель визита чиновницы правительства Волгоградской области в Невиномысск на служебном автомобиле? Возможно, тоска по родному городу или, может, командировка? Правда, чиновницу узрели на ее родине почему-то в выходные дни, когда все госучреждения закрыты. Тогда же появился закономерный вопрос – а кто оплачивал бензин и зарплату водителю ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области», если дама ездила к себе домой на выходные после «тяжелых» трудовых будней в правительстве своего бывшего шефа.

Ровно через неделю, накануне дня выборов, журналисты информагентства вновь посетили южный городок Ставропольского края. И надо же: у той же гостиницы вновь стояла знакомая иномарка, закрепленная за правительством Волгоградской области. Как оказалось, в отеле жил водитель, а чиновница - в частном доме. По своим делам (рабочим или личным?) начальник секретариата в городе перемещалась на служебном авто. Журналисты стали свидетелями того, как иномарка с волгоградским госномером доставила чиновницу все в ту же гостиницу на некую встречу. Спустя некоторое время Ольга Шевченко вышла из здания в окружении вероятно близких ей людей, с которыми она горячо попрощалась, затем села в Toyota и отправилась обратно в Волгоград.

Журналисты ИА «Высота 102» затем выяснили, что чиновница посещала на служебной машине не только свой родной город. Начальник секретариата ездила также в «командировки» на курорты Абхазии, якобы для установления побратимских связей. С каких это пор такими связями занималась мелкая чиновница так и осталось непонятным.

По следам истории о вояжах чиновницы правительства Боженова на свою родину и, вполне возможно, за казенный счет, корреспонденты «Высоты 102» сняли милый ролик на песню о Неминомысске, где были такие слова: «Невинномысск! Я с тобой никогда не прощался, потому что всегда возвращался в этот город России моей».

Как потом оказалось, аналогичные вояжи в свои родные города Ставропольского края и Астраханской области совершали и другие чины из правительства Волгоградской области, которое Сергей Боженов формировал на основании принципов «кумовства» и «деловых связей».

Впрочем, через несколько месяцев Константин Храмов покинул должность председателя правительства Волгоградской области. Вместе с ним исчезли из региона его приближенные с их привычками, дорого обходящимися бюджету.

«Ах, эта свадьба…»

Бывший губернатор Волгоградской области Сергей Боженов не только сам любил жить на широкую ногу, но и обеспечивал уют, руководящие должности и денежное довольствие тем, кто ему преданно служил. Например, бывший охранник Боженова Денис Цедилин, обеспечивая безопасность своего шефа, когда он был мэром Астрахани, получал неплохую зарплату в ГАУ «Управление государственной экспертизы проектом», не появляясь на работе.





В Волгограде секьюрити устроился, так сказать, по уже знакомому профилю – в ГАУ «Облэкспертиза». Но на самом деле сопровождал Боженова в качестве телохранителя.

В Волгограде охранник сыграл свадьбу с Ольгой Цедилиной, причем гостем на торжестве, которое проходило за городом, был и Сергей Боженов. Свадьба, которая «пела и гуляла», прошла на загородной базе, находящейся на балансе администрации Волгоградской области, в Михайловском районе. Журналисты ИА «Высота 102» сняли и кортеж из машин с номерами администрации региона, а также действо, происходящее на базе, с противоположного берега речки, задав все те же вопросы – была ли оплачена аренда базы отдыха и, если да, то за чей счет?

К слову, у жены охранника Боженова в Волгограде тоже поначалу все складывалось удачно. Она получила должность директора ГБУ «Исполнительная дирекция правительства Волгоградской области», или, другими словами, гаража правительства. При ее руководстве бюджетные траты на обслуживание и приобретение новых автомобилей для чиновников увеличились на 60% и достигли рекордной суммы в полмиллиарда рублей. Кроме того, как выявила КСП, Цедилина получала незаконные премии и надбавки.

Но разве могли остановить такие мелочи привыкшего к роскоши и хорошей жизни губернатора Волгоградской области? Вообще, Сергей Анатольевич отдыхать любил больше, чем работать и делал это креативно. Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось получить кипу фото с корпоративной вечеринки «Что? Где? Когда?», где был запечатлен весь цвет волгоградского бомонда - дамы в манто и бриллиантах и джентльменов во фраках. Надо сказать, что там, куда журналисты не могли открыто попасть, их выручали добровольные помощники, которые безвозмездно предоставляли интересующие материалы.





Мероприятие проходило в ресторане отеля «Южный». Охрана предусмотрительно сообщила губернатору, что у центрального входа его ждут съемочные группы информагентства. А посему кортеж губернатора из 5 машин подъехал с «черного входа». Праздник был заказан на 80 персон. Минимальная цена чека на одного гостя составляла3 тысячи рублей (по ценам 2013 года – прим. ред. ИА «Высота 102»). Плюс – работа гардероба, бесплатная парковка, дополнительный обслуживающий персонал. Столы ломились от деликатесов. Счет был подытожен цифрой с шестью нулями. Замашки – царские, деньги – бюджетные. Всего же, по самым скромным подсчетам, губернатор со товарищи тогда проел и прогулял около 15 миллионов бюджетных рублей.

Напомним, Сергей Боженов руководил Волгоградской областью около двух лет. Все эти вечеринки, щедрое одаривание своих приближенных бюджетными деньгами закончились после отставки его с поста главы региона. Сменил Сергея Боженова другой губернатор-неудачник Анатолий Бровко. Хотя тот и не шиковал так безоглядно и демонстративно, как его предшественник, но и при нем предпринимались попытки «распила бюджета» под видом сомнительных проектов, что также активно освещало информагентство.

Сегодня уже мало кто решается так откровенно и нагло прожигать бюджетные деньги. Пришло время руководителей нового толка, которые в непростое для страны время не только демонстрируют аскетизм и нравственный стержень, но и становятся объединяющим звеном для конструктивных сил общества.





В преддверии 20-летия со дня основания «Высоты 102» журналисты редакции продолжат вспоминать о самых интересных событиях из жизни информагентства, которое за все это время, без ложной скромности, стало частью региона, а на страницах нашего сайта хранится немало интересного из его истории.