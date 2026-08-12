



До 2030 года из Саратова планируется запуск скоростных речных пассажирских маршрутов до Ульяновска и Астрахани. Об этом сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на Министерство транспорта Российской Федерации.

Развитие речных перевозок осуществляется в рамках проекта «Речные магистрали», который стартовал в 2023 году и предполагает государственное финансирование частных компаний, занятых в сфере скоростного пассажирского судоходства. На первоначальном этапе скоростные суда курсировали по Волге на участке от Городца (Нижегородская область) до Ульяновска. В 2025 году маршрутная сеть расширилась до 8 направлений.

В 2026 году количество маршрутов увеличилось до 27. Новые рейсы появились в Ярославской и Нижегородской областях, Чувашии и других регионах. Кроме того, речные пассажирские перевозки начали развиваться по Каме – на линии между Пермским краем и Удмуртской Республикой.

В Министерстве транспорта отмечают, что расширение маршрутной сети позволит частично снизить нагрузку на автомобильные дороги и железнодорожные магистрали. Кроме того, в числе ожидаемых эффектов – дополнительный импульс для развития туризма и создание новых рабочих мест.