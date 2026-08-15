Волгоградские врачи развеяли мифы о здоровье сердца





Специалисты комитета здравоохранения Волгоградской области назвали пять главных мифов о сердечно-сосудистых заболеваниях, в которые продолжают верить многие пациенты.

Миф №1. Если сердце не болит – оно здорово

Гипертония и атеросклероз могут годами развиваться бессимптомно, постепенно поражая сосуды, сердце, почки и мозг. Единственный способ вовремя заметить проблему — регулярно измерять давление и проходить профилактические осмотры.

Миф №2. Боль в груди – всегда инфаркт

Классический инфаркт действительно часто сопровождается жгучей болью за грудиной, но его симптоматика может быть разной. Одышка, резкая слабость, холодный пот, дискомфорт в животе, спине или челюсти тоже могут указывать на инфаркт. При любом резком ухудшении самочувствия необходимо немедленно вызывать скорую.

Миф №3. Любые перебои в сердце – признак тяжёлой болезни

Нарушения ритма не всегда говорят о патологии. Они могут быть временной реакцией на стресс, усталость или крепкий кофе. Однако если аритмия становится регулярной — это повод обратиться к врачу и пройти обследование.

Миф №4. Болезни сердца – удел пожилых

Предпосылки к сердечным заболеваниям часто закладываются в молодости. Курение, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и недосып ускоряют развитие атеросклероза. Инфаркты в 30–40 лет уже перестали быть редкостью — врачи фиксируют «омоложение» заболевания.

Миф №5. Вся жирная пища одинаково вредна

Жиры бывают разными. Насыщенные и трансжиры (из продуктов для жарки, сдобы, дешёвой кондитерской глазури) действительно разрушают сосуды. Но полезные омега-3, которые содержатся в жирной рыбе, льняном масле и грецких орехах, наоборот, защищают сосуды, снижают уровень триглицеридов и предотвращают тромбоз.

Врачи подчёркивают, что регулярные медицинские осмотры и достоверная информация помогают обнаружить риски на ранних стадиях и предотвратить осложнения.

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