Митрополит Феодор покрестил сына певчей храма Александра Невского

Сегодня, 15 августа, в день памяти блаженного Василия Московского митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил Крещальную литургию в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского. Как сообщили в Волгоградской епархии, митрополит Феодор покрестил новорожденного Максима, недавно появившегося в семье певчей Натальи Ягуповой.