На школу-долгострой в Волжском добавили еще 6,5 млн





Школа-долгострой в Волжском Волггоградской области продолжает «пожирать» бюджетные деньги. Согласно данным сайта госзаказов, на новые работы по капремонту школы №13 добавлена очередная порция средств. Так, почти 4 миллиона рублей пойдут на ремонт асфальтового покрытия и бортового камня, а еще 2,5 миллиона – на установку систем оповещения и пожарной безопасности.

Напомним, школу №13 на улице Карла Маркса закрыли на капремонт в августе 2023 года. Однако до сих пор работы в общеобразовательном учреждении не закончены. Учеников перевели в другие школы, расположенные вдалеке от мест проживания детей, что создало неудобства им и родителям.

В администрации Волжского объясняли срыв сроков ввода школу в эксплуатацию невыполнением обязательств подрядной организацией. Тем не менее на продолжение ремонта неоднократно выделялись дополнительные деньги.



