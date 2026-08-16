На школу-долгострой в Волжском добавили еще 6,5 млн

Школа-долгострой в Волжском Волггоградской области продолжает «пожирать» бюджетные деньги. Согласно данным сайта госзаказов, на новые работы по капремонту школы №13 добавлена очередная порция средств. Так, почти 4 миллиона рублей пойдут на ремонт асфальтового покрытия и бортового камня, а еще 2,5 миллиона – на установку систем оповещения и пожарной безопасности.
В администрации Волжского объясняли срыв сроков ввода школу в эксплуатацию невыполнением обязательств подрядной организацией. Тем не менее на продолжение ремонта неоднократно выделялись дополнительные деньги.