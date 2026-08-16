



Еланский «Урожай» подтвердил статус одной из сильнейших команд региона. По итогам двухматчевого противостояния клуб второй год подряд стал обладателем трофея. Момент истины наступил 15 августа в рабочем посёлке Средняя Ахтуба, где коллектив из Елани в упорном матче переиграл «Ахтубу» со счётом 2:1 и завоевал Кубок Волгоградской области.

Путь к титулу получился по-настоящему чемпионским: «Урожай» дважды обыграл действующего чемпиона области – сначала дома 1:0, а затем в гостях 2:1 – и доказал, что его лидерство не случайность. Во второй встрече напряжение нарастало с каждой минутой, но именно класс и хладнокровие еланцев склонили чашу весов в их пользу.Счёт во втором матче открыл Далер Даурский – на 41‑й минуте он чётко реализовал пенальти, создав для команды небольшое преимущество перед перерывом. На 79‑й минуте Сергей Сечин удвоил преимущество «Урожая», также отличившись с 11‑метровой отметки. Лишь на 82‑й минуте Владимир Ларионов сократил отставание гостей, но на большее у «Ахтубы» времени уже не хватило. Итог – 2:1 в матче и 3:1 по сумме двух встреч.15 августа. Средняя Ахтуба. ФОК. Количество зрителей: 50.Денис Уткин, Илья Голов, Максим Коломойцев (все - Волгоград).Худалов, Ахмедханов, Грошев (Трофимов, 76), Губочкин, Дюжев, Ларионов, Некрасов, Пронин (Исингалиев, 60), Ребриков, Смирнов, Трифонов (Чуланов, 76).Лизенко, Вершков (Козырь, 86), Гаврилов, Титов (Невежин, 83), Сечин, Даурский (Крутов, 69), Ефимов, Кутынец (Блинов, 53), Лаврентьев, Максимов, Садыхов.Даурский, 41 – с пенальти (0:1). Сечин, 79 – с пенальти (0:2). Ларионов, 82 (1:2).: Дюжев, 78 (лишение соперника явной возможности забить гол, наказуемое предупреждением). Ахмедханов, 86 (грубая игра). Трофимов, 90 (срыв перспективной атаки) – Кутынец, 42 (грубая игра). Вершков, 58 (грубая игра). Сечин, 81 (неспортивное поведение). Лизенко, 85 (неспортивное поведение).Особого уважения заслуживает роль Игоря Крутова, который не только ведёт команду как тренер, но и остаётся частью игрового процесса. Такой сплав опыта и вовлечённости придаёт «Урожаю» характер, который сложно переиграть в кубковых матчах, где на первый план выходят воля и умение держать удар.Для Елани этот кубок – больше, чем просто трофей. Это знак того, что в регионе по-прежнему рождаются команды с амбициями, способные год за годом подтверждать свой уровень. «Урожай» доказал: стабильность и командный дух могут быть не менее весомыми, чем громкие имена и бюджеты.