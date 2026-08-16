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Спорт

«Урожай» из Елани снова на вершине. Команда Игоря Крутова второй год подряд берёт Кубок Волгоградской области

Спорт 16.08.2026 15:46
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16.08.2026 15:46


Еланский «Урожай» подтвердил статус одной из сильнейших команд региона. По итогам двухматчевого противостояния клуб второй год подряд стал обладателем трофея. Момент истины наступил 15 августа в рабочем посёлке Средняя Ахтуба, где коллектив из Елани в упорном матче переиграл «Ахтубу» со счётом 2:1 и завоевал Кубок Волгоградской области.

Путь к титулу получился по-настоящему чемпионским: «Урожай» дважды обыграл действующего чемпиона области – сначала дома 1:0, а затем в гостях 2:1 – и доказал, что его лидерство не случайность. Во второй встрече напряжение нарастало с каждой минутой, но именно класс и хладнокровие еланцев склонили чашу весов в их пользу.

Счёт во втором матче открыл Далер Даурский – на 41‑й минуте он чётко реализовал пенальти, создав для команды небольшое преимущество перед перерывом. На 79‑й минуте Сергей Сечин удвоил преимущество «Урожая», также отличившись с 11‑метровой отметки. Лишь на 82‑й минуте Владимир Ларионов сократил отставание гостей, но на большее у «Ахтубы» времени уже не хватило. Итог – 2:1 в матче и 3:1 по сумме двух встреч.

«Ахтуба» (р.п. Средняя Ахтуба) – «Урожай» (Елань) – 1:2 (0:1).
15 августа. Средняя Ахтуба. ФОК. Количество зрителей: 50.
Судьи: Денис Уткин, Илья Голов, Максим Коломойцев (все - Волгоград).
«Ахтуба»: Худалов, Ахмедханов, Грошев (Трофимов, 76), Губочкин, Дюжев, Ларионов, Некрасов, Пронин (Исингалиев, 60), Ребриков, Смирнов, Трифонов (Чуланов, 76). 
«Урожай»: Лизенко, Вершков (Козырь, 86), Гаврилов, Титов (Невежин, 83), Сечин, Даурский (Крутов, 69), Ефимов, Кутынец (Блинов, 53), Лаврентьев, Максимов, Садыхов.
Голы: Даурский, 41 – с пенальти (0:1). Сечин, 79 – с пенальти (0:2). Ларионов, 82 (1:2).
Предупреждены: Дюжев, 78 (лишение соперника явной возможности забить гол, наказуемое предупреждением). Ахмедханов, 86 (грубая игра). Трофимов, 90 (срыв перспективной атаки) – Кутынец, 42 (грубая игра). Вершков, 58 (грубая игра). Сечин, 81 (неспортивное поведение). Лизенко, 85 (неспортивное поведение).

Особого уважения заслуживает роль Игоря Крутова, который не только ведёт команду как тренер, но и остаётся частью игрового процесса. Такой сплав опыта и вовлечённости придаёт «Урожаю» характер, который сложно переиграть в кубковых матчах, где на первый план выходят воля и умение держать удар.

Для Елани этот кубок – больше, чем просто трофей. Это знак того, что в регионе по-прежнему рождаются команды с амбициями, способные год за годом подтверждать свой уровень. «Урожай» доказал: стабильность и командный дух могут быть не менее весомыми, чем громкие имена и бюджеты.

Александр Веселовский
Фото: МБУ ФСК "Урожай" Елань

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