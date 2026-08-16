Как вспоминают жители, пожар в доме №18 по ул. Грибанова начался поздно вечером.
- Сначала загорелся балкон на втором этаже, потом пламя стало стремительно распространяться вверх. В то же время все сгоревшее падало на самый нижний балкон, и потом уже просто полыхали все, - рассказывают очевидцы.
В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что в четырехэтажке в Советском районе горела обшивка балконов и домашние вещи на площади 35 квадратных метров. На самом деле, утверждают люди, площадь пострадавших в том числе от воды, которой тушили пожар, жилых помещений гораздо больше.
Как рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» одна из жильцов пострадавших квартир, пока причины пожара неизвестны. Хотя существует версия, что он мог начаться из-за курения на балконе компании молодежи.
- Мы ждем окончания расследования. Как и наша управляющая компания, которая пока не предпринимает почти никаких действий по помощи в устранении последствий. Они мотивируют это тем, что, если будет назван виновник, то и восстанавливать все будут за его счет. Но люди остались без жилья сейчас, и, конечно, хотят как можно быстрее привести в порядок свои квартиры, чтобы вернуться домой, - делится женщина.
По словам Ирины, сейчас жильцы выгребают из пострадавших от огня квартир испорченные вещи, мебель и технику. Управляющая компания помогла только установкой дополнительного контейнера, куда жильцы выносят все, что осталось от обстановки когда-то уютных квартир.
- В администрации нам сказали, что мы можем рассчитывать только на пособие в связи с пожаром. Это не очень большие деньги, конечно. Все остальное ляжет на наши плечи. Это многим не под силу и мы с благодарностью примем любую помощь, - продолжает женщина.
На беду соседей уже откликнулись жители «Родниковой долины». В общедомовых чатах люди готовы поделиться мебелью, одеждой, кто-то делает денежные переводы. На пострадавших вышла даже компания по установке подвесных потолков, которые предлагают безвозмездно провести необходимые работы.
- Это нас тронуло до глубины души, - признаются жители сгоревших квартир. – Мы не ожидали, что на нашу беду откликнутся столько людей.
- Также мы планируем обратиться за помощью к нашим спонсорам, организациям, торгующим стройматериалами. Людям придется восстанавливать квартиры с нуля, без стройматериалов не обойтись, - добавили в «Красном кресте».
Организация также собирается открыть благотворительный счет для помощи погорельцам. Все средства пойдут людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Волгоградцы тоже могут присоединиться к акции по оказанию помощи пострадавшим от пожара людей. Увы, такие несчастья могут произойти с каждым. И главное в такой ситуации – не остаться один на один со своей бедой, почувствовать поддержку неравнодушных людей.
Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой пояснить, какого рода помощь будет оказана жителям пострадавшего от пожара дома. Ответ ожидается.
Для сбора помощи по договору открыт счет на имя одной из пострадавших от пожара, где, по решению ее собратьев по несчастью, будут аккумулироваться общие средства, которые потом поделят на всех.