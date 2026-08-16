



Пожар, который произошел 10 августа в микрорайоне «Родниковая долина», хотя, к счастью, и обошелся без жертв, но привел к печальным последствиям. От огня пострадали восемь квартир, одна выгорела почти полностью. В результате люди остались без жилья и вынуждены сейчас скитаться по родным и знакомым, так как восстановить сгоревшие квартиры будет очень сложно.





Огонь с балконов перекинулся и на комнаты с кухнями. Пламя захватывало все больше и больше площади. Люди предполагают, что виной тому – пластиковые обшивки балконов. Некоторые в итоге выгорели до основания.





Но расходы жильцам пострадавших квартир предстоят немалые. Люди уже обратились за помощью в «Красный Крест». В организации корреспонденту ИА «Высота 102» рассказали, что уже предоставили волгоградцам подушки, одеяла и комплекты постельного белья. Людям привезут в ближайшие дни стиральный порошок, так как одежду после работ в обгоревших квартира приходится часто стирать, а также латексные перчатки и респираторы.

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Как вспоминают жители, пожар в доме №18 по ул. Грибанова начался поздно вечером.- рассказывают очевидцы.В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что в четырехэтажке в Советском районе горела обшивка балконов и домашние вещи на площади 35 квадратных метров. На самом деле, утверждают люди, площадь пострадавших в том числе от воды, которой тушили пожар, жилых помещений гораздо больше.Как рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» одна из жильцов пострадавших квартир, пока причины пожара неизвестны. Хотя существует версия, что он мог начаться из-за курения на балконе компании молодежи.- делится женщина.По словам Ирины, сейчас жильцы выгребают из пострадавших от огня квартир испорченные вещи, мебель и технику. Управляющая компания помогла только установкой дополнительного контейнера, куда жильцы выносят все, что осталось от обстановки когда-то уютных квартир.- продолжает женщина.На беду соседей уже откликнулись жители «Родниковой долины». В общедомовых чатах люди готовы поделиться мебелью, одеждой, кто-то делает денежные переводы. На пострадавших вышла даже компания по установке подвесных потолков, которые предлагают безвозмездно провести необходимые работы.признаются жители сгоревших квартир.- добавили в «Красном кресте».Организация также собирается открыть благотворительный счет для помощи погорельцам. Все средства пойдут людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуацииВолгоградцы тоже могут присоединиться к акции по оказанию помощи пострадавшим от пожара людей. Увы, такие несчастья могут произойти с каждым. И главное в такой ситуации – не остаться один на один со своей бедой, почувствовать поддержку неравнодушных людей.Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой пояснить, какого рода помощь будет оказана жителям пострадавшего от пожара дома. Ответ ожидается.