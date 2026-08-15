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Спорт

«Ротор‑М» в матче с «Оренбургом‑М» выдаёт результативную ничью

Спорт 15.08.2026 20:20
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15.08.2026 20:20

«Ротор‑М» в Волгограде выдал настоящую битву: в 20‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) команда Олега Стогова дома сыграла с «Оренбургом‑М» результативную ничью – 3:3. По сути, это была игра за 6 очков: победа позволила бы волгоградцам заметно сократить отставание от соседей по таблице, но молодёжь «сине‑голубых» так и не смогла сполна использовать фактор своего поля.

Первый тайм получился вязким: моментов было немного, но интереснее смотрелись гости. На 35‑й минуте капитан «Оренбурга‑М» Александр Черных открыл счёт: оренбуржцы спокойно, почти без суеты, прошли через середину и довели атаку до штрафной. Пас в центр, несильный, но точный удар – и 0:1. Казалось, «Ротор» проваливает домашний матч, но за минуту до перерыва всё перевернулось: грубая ошибка защитника и вратаря гостей позволила Денису Гречишкину наказать соперника и восстановить равенство – 1:1.

Во втором тайме напряжение только росло. Уже на 51‑й минуте Тимофей Ефимов после подачи со штрафного подправил мяч головой – и «Оренбург‑М» снова вышел вперёд. Но «Ротор» не дрогнул: в следующей же атаке Гречишкин оформил дубль, мгновенно вернув равновесие. На 57‑й минуте Дмитрий Щекочихин в третий раз в матче вывел уральцев вперёд, и казалось, что гости дожимают соперника. Однако подшефные Олега Стогова снова нашли силы отыграться: после передачи вышедшего на замену Данила Кувакина отличился Дмитрий Локтев – 3:3.

Концовка получилась нервной и яркой. Дмитрий Закиров и Никита Петрунькин могли принести «Ротору‑М» победу, но в обоих эпизодах гостей спасала перекладина. И даже в добавленное время уральцы едва не вырвали победу: Самир Закирзянов пробил в упор, но голкипер «сине‑голубых» Александр Прохоров совершил ключевой сейв. В итоге – 3:3, по‑настоящему боевая ничья, в которой обе команды заслужили уважение.

Главный тренер «Ротора‑М» Олег Стогов сохранил сдержанность, но в его словах чувствовалась усталость от напряжённого матча:

– Сегодня был хороший матч, обе команды играли в футбол, старались. Благодарен ребятам, проигрывали, постоянно отыгрывались. Под занавес матча имели два момента, могли выиграть. Но, могли и проиграть. В концовке нас выручил вратарь.

«Ротор-М» (Волгоград) – «Оренбург-М» (Оренбург) – 3:3 (1:1).
14 августа. Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 43.
Судьи: Антон Губарев (Новомосковск), Кирилл Зевакин (Волгоград), Дмитрий Данько (Волгоград). 
«Ротор-М»: Прохоров, Кашлев (Цымбалов, 59), Кычанов, Амирханян, Петрунькин, Града (Семененко, 67), Локтев, Тарчоков (Ермаков, 58), Клименко (Закиров, 46), Кондратьев (Володин, 62), Гречишкин.
«Оренбург-М»: Михеев, Шарипов, Новиков, Бельков (Кисько, 84), Кшибаев, Черных, Закирзянов, Щекочихин (Куфтерин, 81), Муратов (Самаркин, 77), Ефимов, Леонов (Чащин, 81).
Голы: Черных, 35 (0:1). Гречишкин, 44 (1:1). Ефимов, 51 (1:2). Гречишкин, 52 (2:2). Щекочихин, 57 (2:3). Локтев, 74 (3:3).
Предупреждены: Муратов, 52 (грубая игра). Ефимов, 79 (неспортивное поведение).

А уже 21 августа трибуны «Зенита» снова наполнятся ожиданием: в гости к «Ротор‑М» приедет СШОР «Зенит» из Санкт‑Петербурга. Команда идёт на третьем месте – и, конечно, настроена побеждать. Для Волгограда это не просто очередной тур, а шанс увидеть, сможет ли молодёжь «сине‑голубых» превратить свой боевой характер в три очка. И хочется верить, что на этот раз перекладина будет на их стороне.

Александр Веселовский

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