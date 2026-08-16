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Общество

Рекордное число украинских БПЛА сбили над Волгоградской областью и 16 регионами

Общество 16.08.2026 09:41
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16.08.2026 09:41


Масштабную атаку БПЛА отбивали с вечера 15 августа и до утра 16 августа силы ПВО. По данным Минобороны, всего были перехвачены и уничтожены 822 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

При этом официально об угрозе БПЛА в Волгоградской области не объявлялось. О беспилотной опасности сообщал лишь канал Радар ВРВ-Оповещение по тылу. Аэропорт Волгограда также работал в штатном режиме, а задержки нескольких рейсов были связаны с введенными мерами безопасности в других регионах. 

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