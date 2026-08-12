В Волгограде курьера по делу о 100 серебряных слитках поместили в СИЗО





В Красноармейском районе Волгограда суд арестовал фигуранта уголовного дела о похищении 100 слитков серебра общим весом порядка 10 килограмм. Красноармейским районным судом, участвующий в преступлении уроженец Екатеринбурга помещён под арест до 7 октября. Инцидент произошёл на прошлой неделе.

- 7 августа 2026 года Вячеслав Ш., находясь около одного из домов, расположенного по бульвару Энгельса в Красноармейском районе г. Волгограда, под предлогом декларирования драгоценных металлов путём обмана похитил у местной жительницы серебряные слитки суммарной стоимостью. Сумма причинённого ущерба составила 1 735 887 рублей, - уточнили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, о совершённом преступлении редакция со ссылкой на полицию сообщала накануне. Перед передачей драгоценностей волгоградка стала жертвой мошенников, которые внушили ей что её личный аккаунт на «Госуслугах» был взломан, а персональные данные использованы для финансирования террористов. Чтобы не лишиться имущества, перед проведением обыска липовые правоохранители предложили женщине задекларировать ценности, после чего пострадавшая сама призналась, что хранит в квартире большой объём серебра.

Отметим, за слитками затем приехал 21-летний курьер. Благодаря оперативным действиям полиции пособник преступников был задержан в Саратовской области и возвращён в Волгоград, правда, на этот момент парень уже умудрился сбыть похищенное и перевести средства неустановленным кураторам.

Фото из архива ИА «Высота 102»