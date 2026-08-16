



Уникальные архивные фото первого железнодорожного вокзала и вида Привокзальной площади опубликовала администрация Волгограда. Мало кто знает, что первый вокзал появился вовсе не на том месте, где мы привыкли его видеть, а на берегу Волги. В мае 1862 года деревянное здание было открыто в районе современного грузового порта.

Он работал для первой на Юге России Волго-Донской железной дороги, связавшей Царицын и Калач-на-Дону.





Вокзал «переехал» туда, где находится сейчас, в 1871 году. Территория площади представляла собой тогда небольшой парк, довольно плотно засаженный деревьями. Это был самый первый сквер на территории Царицына. Для XIX века это было настоящим спасением от пыли и зноя.





В сентябре 1942 года, во время сражений здание было сильно разрушено, фонтан уничтожен. После войны одним из первых в городе восстановили «Детский хоровод», а вокруг разбили небольшой скверик с деревянными лавочками и молодыми саженцами.

Позже вместо сквера перед зданием вокзала была разбита клумба, на месте которой в дальнейшем был построен всемирно известный сталинградский фонтан «Детский хоровод».

В 1950-е годы при перепланировке Привокзальной площади и строительстве нового вокзала старый фонтан и сквер убрали, а площадь планомерно все больше обрастала бетоном.







Сегодня, напомним, идет реконструкция Привокзальной площади. Здесь уже установили новый фонтан, высадили сотни крупномеров.

Фото Царицын.рф, Госкаталог.рф