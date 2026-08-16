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Общество

Жители города под Волгоградом пожаловались на ночную вонь

Общество 16.08.2026 19:37
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16.08.2026 19:37


Жители Калача-на-Дону Волгоградской  области всю ночь провели с закрытыми окнами. По словам калачевцев, вечером 15 августа  город накрыли клубы дыма, а воздух пропитался гарью. Неприятный запах почувствовали даже жители Пятиморска, от которого до Калача-на-Дону не менее 10 километров.

Вскоре жители вычислили источник дыма. По словам местных, тлела несанкционированная свалка за зверофермой. Но запах жженного пластика, сообщают  калачевцы, ощущается до сих пор. 

- В эту ночь мы получили дозу канцерогенов и ядовитых веществ на год вперёд. Спасибо мусорной реформе, закрыли свалку за городом и открыли в городе, - пишут  в соцсетях возмущенные люди.

- Так и думала, или что-то взорвали, или что-то сгорело, - делится еще одна жительница. 

При этом жители Калача-на-Дону утверждают, что на свалку, ставшую источником накрывшего город смрада, продолжают возить отходы. 

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