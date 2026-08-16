Жители города под Волгоградом пожаловались на ночную вонь





Жители Калача-на-Дону Волгоградской области всю ночь провели с закрытыми окнами. По словам калачевцев, вечером 15 августа город накрыли клубы дыма, а воздух пропитался гарью. Неприятный запах почувствовали даже жители Пятиморска, от которого до Калача-на-Дону не менее 10 километров.

Вскоре жители вычислили источник дыма. По словам местных, тлела несанкционированная свалка за зверофермой. Но запах жженного пластика, сообщают калачевцы, ощущается до сих пор.



- В эту ночь мы получили дозу канцерогенов и ядовитых веществ на год вперёд. Спасибо мусорной реформе, закрыли свалку за городом и открыли в городе, - пишут в соцсетях возмущенные люди.



- Так и думала, или что-то взорвали, или что-то сгорело, - делится еще одна жительница.



При этом жители Калача-на-Дону утверждают, что на свалку, ставшую источником накрывшего город смрада, продолжают возить отходы.



