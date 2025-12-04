



Волгоградский блогер Алексей Ульянов рассказал представителям СМИ в ходе судебного процесса по избранию ему пресечения о том, с каким громким уголовным делом может быть связано его задержание. Находясь в зале заседаний, он вспомнил не столь давнюю историю отставного полковника Игоря Дайлиденко, получившего срок за растрату зерна на 18 млн рублей.

Напомним, что в августе 2022 года главу нескольких коммерческих организаций Игоря Дайлиденко (на тот момент он уже пребывал в статусе полковника МВД в отставке – Прим.ред.) признали виновным в невыплате зарплаты работникам, а также в двух эпизодах растраты вверенного ему имущества в особо крупном размере. Как установлено было судом Кумылженского района, преступные действия Дайлиденко потянули в общей сложности более чем на 18 млн рублей. С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил Дайлиденко к 5 годам колонии общего режима – выйти на свободу он должен, таким образом, через пару лет.

Менее, чем через год, – с января 2023 года Алексей Ульянов стал активно писать в своем блоге на ЖЖ о «репрессиях» в отношении семьи Дайлиденко, упоминая при этом партнера осужденного – Рашида Карсакова. Тон публикаций явно свидетельствовал о том, что «правозащитник» Ульянов очевидно симпатизирует и сочувствует осужденному Дайлиденко.

Сегодня в ходе судебного процесса Ульянов подтвердил, что за все его посты Дайлиденко платил ему деньги.

– Дайлиденко, да, за каждую публикацию мне оплачивал. Почему резко перестал писать? Да потому что Дайлиденко посадили. Платить перестали – писать перестали. И супруга его еще неоднократно обращалась. И публикации еще неоднократно выходили у меня – когда Дайлиденко уже в камере был. Это абсолютно нормально. Все проходило через программу «Мой налог». Налоги все оплачены, если кому интересно, – заявил Алексей Ульянов.





Отметим, что Игоря Дайлиденко называли в информационном пространстве не иначе как «олигархом», то есть человеком с высокой платежеспособностью. Следствие же, возбудившее уголовное дело в отношении Алексея Ульянова, полагает, что он в результате вымогательства получил от некоего крупного бизнесмена не менее 6 млн рублей. Очевидно, что сам Ульянов и следствие смотрят с противоположных сторон на оплату услуг блогера осужденным Дайлиденко.

Как бы то ни было, во всем предстоит разобраться следствию. Руководитель Следственного отдела Центрального района СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров сегодня лично находится в суде.