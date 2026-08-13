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Расследования

Покупало ли «Торпедо» выход в Премьер‑лигу? Громкое дело дошло до суда

Расследования 13.08.2026 16:03
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13.08.2026 16:03


В суд ушло дело, которое Генпрокуратура называет самым крупным в истории российского спорта. На скамье подсудимых – руководство «Торпедо Москва», 13 арбитров и посредники. Их обвиняют в том, что они за деньги влияли на результаты матчей с целью пропуска клуба в Премьер‑лигу.

По данным Генпрокуратуры, схема работала почти год – с июля 2024 по май 2025 года. Деньги судьям передавали через посредников, суммы варьировались от 600 тысяч до 3 миллионов рублей за эпизод. В числе фигурантов – волгоградский арбитр Богдан Головко и ещё двенадцать судей.

Ключевым свидетелем стал бывший гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов: он уже отбывает двухлетний срок и дал показания против остальных участников схемы. Следствие считает, что это была не случайная история, а системная работа клуба с арбитрами: договорённости, сокрытие следов, распределение ролей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2, 4 и 5 ст. 184 УК РФ – за передачу денег, посредничество и получение средств для влияния на результат спортивного соревнования. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, крупные штрафы и запрет на любую работу, связанную со спортом.

Такой масштаб в истории российского футбола – редкость: сразу столько судей, длительный период и участие топ‑менеджмента клуба. Это не про «ошибся один арбитр», а про попытку поставить влияние на результаты на поток. Отсюда и жёсткая реакция: дело называют самым крупным в истории российского спорта.

Доказательная база строится на показаниях соучастников, финансовых следах, переписке и оперативных материалах. Если суд согласится с доводами следствия, это станет серьёзным сигналом для всей футбольной системы: цена попытки «договориться» теперь измеряется не только деньгами, но и реальными сроками.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что, по версии силовиков, представляющий Волгоград арбитр Богдан Головко, задержанный в июле 2025 года, допустил грубые ошибки в пользу «Торпедо» в решающем матче против «КАМАЗа» в мае 2025 года. Игра между «Торпедо» и «КАМАЗом» завершилась ничьей со счётом 1:1, и это позволило столичному клубу напрямую выйти в РПЛ. Экспертно‑судейская комиссия РФС признала одну из ошибок арбитра. Этот эпизод стал частью масштабного расследования, затронувшего сразу девять арбитров. На фоне расследования Российский футбольный союз (РФС) принял жёсткие меры: «Торпедо» исключили из сезона РПЛ‑2025/26 и оштрафовали на 5 миллионов рублей за попытку организации договорных матчей

Александр Веселовский

Фото: сгенерировано ИИ 

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