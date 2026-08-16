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Происшествия

«Вылетело детское кресло»: под Волгоградом сняли на видео последствия ДТП

Происшествия 16.08.2026 17:50
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16.08.2026 17:50


 


Под Волгоградом сегодня, 16 августа, произошла авария с участием двух кроссоверов. Последствия ДТП попали на видео очевидцев. 

Авария случилась в Среднеахтубинском районе около хутора Третий Решающий. Два кроссовера после столкновения вылетели с дороги в кювет. Около одного из автомобилей лежало вырванное детское кресло. Неподалеку стояла еще одна машина, перекрывшая полосу. 


Ставшие свидетелями аварии очевидцы поспешили на помощь тем, кто находился в пострадавших автомобилях. Подробности ДТП уточняются в главке полиции. 

Видео ДТП и ЧП Волжский t.me

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