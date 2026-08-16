Всего в регионе численность трудоспособного населения составляет 1293,2 тысячи человек. Из них заняты в экономике 1269,3 тысячи человек. Безработными считаются 23,9 тысячи жителей области. Из них 2,5 тысячи волгоградцев стоят на учете в службе занятости. Однако пособие по безработице получают только 1,9 тысячи. По сравнению с маем этот показатель снизился. В последний весенний месяц материальную помощь от государства получали 2,1 тысячи стоящих на учете в ЦЗН безработных.
Уровень безработицы в регионе за период с апреля по июнь составил 1,8%. При этом с марта по май этот показатель был выше – 1,9%.
Между тем, по данным сервисов поиска работы, в регионе определился список дефицитных профессий, представители которых могут зарабатывать более 100 тысяч рублей. По данным SuperJob, работодатели активно ищут водителей и мастеров по ремонту автомобилей, автомаляров, водителей автопогрузчиков, менеджеров активных продаж. По-прежнему в приоритете газосварщики и представители других рабочих профессий.
Напомним, ранее аналитики констатировали, что рынок труда Волгоградской области в начале 2026 года вышел в фазу «зрелого дефицита». Эра, когда можно было набрать персонал «с улицы», закончилась. Дальнейшее развитие региональной экономики будет зависеть не от количества открытых вакансий, а от способности бизнеса автоматизировать процессы и удерживать существующих специалистов не только рублем, но и условиями труда, утверждали эксперты.
Фото создано нейросетью Kandinsky